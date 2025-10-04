Oficial: Olimpia, Motagua y Real España conocen las fechas y horarios de las semifinales y el repechaje de Concacaf

Concacaf ha confirmado el calendario y los enfrentamientos para las Semifinales y el Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2025. Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta).

El último de los partidos de Cuartos de Final concluyó el jueves por la noche en Tegucigalpa, Honduras, con Club Olimpia Deportivo (HON) uniéndose a Club Xelajú M.C (GUA), Real CD España (HON) y LD Alajuelense (CRC) en las Semifinales. Estos cuatro clubes también aseguraron su participación en la Copa de Campeones Concacaf del próximo año.

Los cuatro perdedores de los Cuartos de Final, CS Cartaginés (CRC), Sporting San Miguelito (PAN), CD Plaza Amador (PAN) y FC Motagua (HON), avanzaron al Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf, donde competirán por los dos lugares restantes de la Copa de Campeones 2026 para clubes centroamericanos.