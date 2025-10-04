Centroamérica

Oficial: Olimpia, Motagua y Real España conocen las fechas y horarios de las semifinales y el repechaje de Concacaf

Olimpia y Motagua cierran de local sus cruces en las rondas de Copa Centroamericana y repechaje rumbo a Champions de Concacaf.

    Honduras tiene dos representantes en la ronda de semifinales de Copa Centroamericana.

     Mario O. Figueroa
2025-10-04

Concacaf ha confirmado el calendario y los enfrentamientos para las Semifinales y el Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2025. Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta).

El último de los partidos de Cuartos de Final concluyó el jueves por la noche en Tegucigalpa, Honduras, con Club Olimpia Deportivo (HON) uniéndose a Club Xelajú M.C (GUA), Real CD España (HON) y LD Alajuelense (CRC) en las Semifinales. Estos cuatro clubes también aseguraron su participación en la Copa de Campeones Concacaf del próximo año.

Los cuatro perdedores de los Cuartos de Final, CS Cartaginés (CRC), Sporting San Miguelito (PAN), CD Plaza Amador (PAN) y FC Motagua (HON), avanzaron al Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf, donde competirán por los dos lugares restantes de la Copa de Campeones 2026 para clubes centroamericanos.

Christiansen y su fuerte llamado de atención a la Selección de Panamá: "Tenemos que poner los pies en la tierra"

Este es el calendario oficial de los partidos de ida y vuelta de las dos llaves de semifinales. Además, Motagua también conoció los días y horarios de sus partidos del repechaje ante Cartaginés de Costa Rica.

SEMIFINALES DE IDA

Miércoles 22 de octubre 2025
(8:00 PM) Real CD España vs Club Xelajú M.C - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON.

Jueves 23 de octubre 2025
(8:00 PM) LD Alajuelense vs Club Olimpia Deportivo - Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC.

SEMIFINALES DE VUELTA

Miércoles 29 de octubre 2025
(8:30 PM) Club Xelajú M.C vs Real CD España - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA.

La tristeza del técnico del Cartaginés tras caer ante Olimpia y se pronuncia sobre el repechaje con Motagua

Jueves 30 de octubre 2025
(8:00 PM) Club Olimpia Deportivo vs LD Alajuelense - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON.

REPECHAJE DE IDA Y VUELTA (MOTAGUA)

Martes 21 de octubre 2025
(8:00 PM) CS Cartaginés vs FC Motagua - Estadio Rafael Fello Meza, Cartago, CRC.

Martes 28 de octubre 2025
​​22:00 (20:00) FC Motagua vs CS Cartaginés - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

