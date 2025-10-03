La tristeza del técnico del Cartaginés tras caer ante Olimpia y se pronuncia sobre el repechaje con Motagua

<b>Cartaginés </b>no pudo obrar el milagro ante <b>Olimpia </b>y se despidió de la Copa Centroamericana en un Estadio Nacional que se hizo sentir desde el primer minuto a pesar de la lluvia. El equipo costarricense deberá darle vuelta a la página y preparar el duelo de repechaje contra <b>Motagua </b>por un cupo en la próxima edición de la Champions de Concacaf. El técnico <b>Andrés Carevic</b> lamentó la eliminación de su equipo, pero reconoce el poderío de <b>Olimpia</b>, aunque señala que la serie estaba pareja antes del penal a favor de los leones en el primer tiempo.