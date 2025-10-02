Centroamérica

Olimpia no tuvo piedad y goleó a Cartaginés: los Albos clasifican a las semifinales de la Copa Centroamericana

El equipo de Espinel selló su clasificación a las semifinales de Copa Centroamericana y logró el boleto a la Champions de Concacaf 2026.

2025-10-02

Olimpia avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 tras derrotar bajo intensa lluvia por 3-1 al Cartaginés costarricense en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El equipo de Eduardo Espinel se encontrará en las semifinales con el Alajuelense, club que derrotó y eliminó al Motagua con un gol en los últimos minutos, el pasado martes en el mismo escenario donde los Albos echaron a los Brumosos.

¡Motagua conoce su rival en el repechaje para buscar la clasificación a la Champions de Concacaf del 2026!

Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, abrió el marcador al minuto 6, cuando Jorge Benguché aprovechó una asistencia de Michaell Chirinos y definió desde el costado derecho del área.

El Cartaginés, bajo la dirección del argentino Andrés Carevic, buscó reaccionar con intentos de Marco Ureña, Johan Venegas y Luis Flores, pero se topó con una defensa del Olimpia bien organizada que neutralizó cualquier acercamiento.

En la segunda mitad, el equipo merengue mantuvo la superioridad, controlando el balón y generando las mejores oportunidades de peligro para buscar sentenciar la llave ante el conjunto tico.

El Cartaginés empató en el minuto 54 gracias a Mauro Quiroga, quien remató desde el centro del área al lado derecho de la portería tras un centro del hondureño Jesús Bátiz y estaban a un tanto de conseguir la hazaña en la capital.

Definidas las semifinales de la Copa Centroamericana 2025: ¿Cierran de locales Olimpia y Real España?

Sin embargo, Olimpia mantuvo la presión con remates constantes en la portería de Kevin Briceño y buscando el gol de la tranquilidad para conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y el boleto a la Champions de Concacaf.

En el minuto 71 Yustin Arboleda convirtió de penalti el segundo gol del Olimpia y 10 minutos después, Benguché puso la guinda con un cabezazo a centro servido por Arboleda y le puso la tapa al Cartaginés.

DOBLE CLASIFICACIÓN DE OLIMPIA

El equipo de Eduardo Espinel consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 tras eliminar al Cartaginés con un global de 5-2 a favor del Olimpia.

Además de meterse entre los cuatro mejores de Centroamérica, los Albos consiguieron el boleto directo a la Champions de la Concacaf 2026, junto al Real España. Por su parte, el Motagua tendrá que jugar un repechaje para buscar su pase al torneo internacional.

Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
