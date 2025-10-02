Olimpia no tuvo piedad y goleó a Cartaginés: los Albos clasifican a las semifinales de la Copa Centroamericana

Olimpia avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 tras derrotar bajo intensa lluvia por 3-1 al Cartaginés costarricense en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El equipo de Eduardo Espinel se encontrará en las semifinales con el Alajuelense, club que derrotó y eliminó al Motagua con un gol en los últimos minutos, el pasado martes en el mismo escenario donde los Albos echaron a los Brumosos.

Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, abrió el marcador al minuto 6, cuando Jorge Benguché aprovechó una asistencia de Michaell Chirinos y definió desde el costado derecho del área. El Cartaginés, bajo la dirección del argentino Andrés Carevic, buscó reaccionar con intentos de Marco Ureña, Johan Venegas y Luis Flores, pero se topó con una defensa del Olimpia bien organizada que neutralizó cualquier acercamiento. En la segunda mitad, el equipo merengue mantuvo la superioridad, controlando el balón y generando las mejores oportunidades de peligro para buscar sentenciar la llave ante el conjunto tico. El Cartaginés empató en el minuto 54 gracias a Mauro Quiroga, quien remató desde el centro del área al lado derecho de la portería tras un centro del hondureño Jesús Bátiz y estaban a un tanto de conseguir la hazaña en la capital.

Sin embargo, Olimpia mantuvo la presión con remates constantes en la portería de Kevin Briceño y buscando el gol de la tranquilidad para conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y el boleto a la Champions de Concacaf. En el minuto 71 Yustin Arboleda convirtió de penalti el segundo gol del Olimpia y 10 minutos después, Benguché puso la guinda con un cabezazo a centro servido por Arboleda y le puso la tapa al Cartaginés.

DOBLE CLASIFICACIÓN DE OLIMPIA