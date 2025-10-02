Olimpia no tuvo piedad y goleó a Cartaginés: los Albos clasifican a las semifinales de la Copa Centroamericana

<b>Olimpia </b>avanzó a las semifinales de la <b>Copa Centroamericana 2025 </b>tras derrotar bajo intensa lluvia por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-vs-cartagines-en-vivo-transmision-goles-resultado-cuartos-final-copa-centroamericana-AD27601450" target="_blank">3-1 al Cartaginés</a></b> costarricense en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.El equipo de Eduardo Espinel se encontrará en las semifinales con el <b>Alajuelense, </b>club que derrotó y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/alajuelense-elimina-al-motagua-en-cuartos-de-final-clasifica-semifinales-copa-centroamericana-DI27586544" target="_blank">eliminó al Motagua</a> </b>con un gol en los últimos minutos, el pasado martes en el mismo escenario donde los Albos echaron a los Brumosos.