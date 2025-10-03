Espinel habló del duelo ante Alajuelense tras echar al Cartaginés y lo que más le gustó de Olimpia: "Fue lo más satisfactorio"

Olimpia eliminó al Cartaginés y se instaló en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. Los leones volverán a cruzarse con otro equipo costarricense por el boleto a la final y Eduardo Espinel dio su opinión sobre lo que será ese encuentro ante Alajuelense y envió un mensaje a la afición merengue. El técnico de los albos asegura que se siente muy satisfecho por la manera que en su equipo logró la clasificación a la siguiente ronda y se siente orgulloso por también ganarse un cupo en la próxima edición de la Champions de Concacaf.

Sensaciones "Estoy tranquilo, ya estoy pensando en UPN, esto no me deja disfrutar, pero la felicidad de conseguir otro objetivo, de llegar a definir una copa de esta magnitud. El equipo tuvo personalidad. La felicidad no la demuestro, pero estoy feliz. Ya estoy pensando en lo que viene, mirando los jugadores que están cansados para ver qué equipo vamos a poner el próximo partido". Volver a Costa Rica contra Alajuelense "Hermoso partido para difrutar, dos equipos grandes, donde seguramente tendremos el mismo objetivo, será dificilísimo, cada detalle será fundamental, con dos equipos que tienen jerarquía de historia y jugadores". ¿Qué le gustó de Olimpia esta noche? "Salió tal cual. Hasta mejor que el partido de ida. Fue un hermoso partido, en el primer tiempo de ida y vuelta, con situaciones de los dos lados, ninguno especuló. Nosotros nunca quisimos cuidar la ventaja que teníamos, íbamos al frente, los centrales jugando en la cancha de ellos, no queríamos retroceder. Eso fue lo más satisfactorio desde el punto personal de lo que hizo el equipo". Mensaje a la afición "Este triunfo es parte de ellos, se me eriza la piel cuando empieza a cantar esa hinchada, no te deja de sorprender, hoy se ganó el partido con personalidad y por lo que transmite la gente de afuera. Esa mancomunión de la gente con los jugadores, esa buena energía, yo estoy convencido que existe. La gente es espectacular, le dedico el triunfo a la hinchada por lo que hace".