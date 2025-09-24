¡Polémica en Costa Rica! Ronald Gómez deja ir una "bala" a Rolando Fonseca por sus últimas críticas: "Lo que dice es lamentable..."

La polémica surgió durante una entrevista concedida a Columbia Deportiva, en la que Gómez abordó la situación actual de la Selección y las críticas que reciben especialmente los jugadores más jóvenes.

Ronald 'La Bala' Gómez no se anduvo por las ramas y ha brindado unas declaraciones contundentes dirigidas a Rolando Fonseca , su antiguo compañero de ataque en el equipo de todos tico, con quien compartió momentos memorables en la Selección de Costa Rica.

"En la eliminatoria del 94 yo tenía 18 años cuando me convocaron, para la del 98 también estaba joven, ahí estaba con Hernán Medford, Rolando Fonseca y no rendimos, esa fue la verdad, no rendimos", afirmó La Bala.

Luego agregó con vehemencia: "Por eso me enojo mucho cuando veo a Rolando Fonseca hablando tanto de los futbolistas, como si Rolando no hubiera perdido nunca una eliminatoria, habla tan feo de los futbolistas y eso para mí es lamentable".

Además, recordó: "A Rolando se le olvida que él fue parte de la eliminatoria del 94 y del 98 y quedó eliminado. Así es el fútbol. En el 2010 Bryan Ruiz quedó eliminado y 4 años después fue de los mejores. Hay que saber hablar de fútbol porque hoy estás arriba y mañana estás abajo y así pasa en todos los equipos".