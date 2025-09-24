¡Polémica en Costa Rica! Ronald Gómez deja ir una "bala" a Rolando Fonseca por sus últimas críticas: "Lo que dice es lamentable..."

"En la eliminatoria del 94 yo tenía 18 años cuando me convocaron, para la del 98 también estaba joven, ahí estaba con Hernán Medford, Rolando Fonseca y no rendimos, esa fue la verdad, no rendimos", afirmó La Bala.Luego agregó con vehemencia: "Por eso me enojo mucho cuando veo a Rolando Fonseca hablando tanto de los futbolistas, como si Rolando no hubiera perdido nunca una eliminatoria, habla tan feo de los futbolistas y eso para mí es lamentable".Además, recordó: "A Rolando se le olvida que él fue parte de la eliminatoria del 94 y del 98 y quedó eliminado. Así es el fútbol. En el 2010 Bryan Ruiz quedó eliminado y 4 años después fue de los mejores. Hay que saber hablar de fútbol porque hoy estás arriba y mañana estás abajo y así pasa en todos los equipos".