Portero de Nicaragua responde al Fantasma Figueroa luego de ser destruido por sus errores: "No supe hacerlo"

"Cuando nos hacen el 1-0 y nosotros les empatamos el partido, ellos empezaron a ponerse nerviosos y cuando vas perdiendo un partido 3-1 por errores puntuales que no fueron gracias a la calidad de jugadas de ellos, sino a errores nuestros, específicamente de nuestro arquero, tuvimos que pasar a una línea de cuatro". "Lamentablemente, un equipo en proceso, un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos hoy, específicamente Miguel. Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos", sostuvo Fantasma Figueroa que se fue contra Miguel Rodríguez por sus errores ante Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf.

"Sigo pensando lo mismo. Miguel tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros y los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces, la responsabilidad es de Miguel, y mía por ponerlo. Eso yo lo asumo". Tras todo esto, Miguel Rodríguez rompió el silencio y le pidió disculpas a toda Nicaragua, no mencionó al Fantasma, pero si dejó algunas indirectas para el entrenador.

Miguel Rodríguez no soportó más las críticas en Nicaragua



El arquero de los pinoleros fue blanco de las críticas de su entrenador, incluso, para la fecha FIFA de noviembre donde van a enfrentar a Honduras y Haití dijo que iba a salir con otro portero en su alineación. Pese a este linchamiento público, Miguel ha salido a dar la cara y envió un mensaje que lleva varias dedicatorias y asegura que está comprometido a reponerse.



"Pedirles una disculpa por mi error. En estos años de carrera he podido aprender que los errores son parte del fútbol y de la vida; los cometen solo quienes están en cancha. Se supone que los que estamos allí estamos para dar lo mejor de nosotros. Anoche, no supe hacerlo y tomo mi responsabilidad. Más sepan que mi mayor orgullo es portar esta camisa y cantar con ustedes '¡Salve a ti, Nicaragua!'".