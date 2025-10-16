Portero de Nicaragua responde al Fantasma Figueroa luego de ser destruido por sus errores: "No supe hacerlo"

"Cuando nos hacen el 1-0 y nosotros les empatamos el partido, ellos empezaron a ponerse nerviosos y cuando vas perdiendo un partido 3-1 por errores puntuales que no fueron gracias a la calidad de jugadas de ellos, sino a errores nuestros, específicamente de nuestro arquero, tuvimos que pasar a una línea de cuatro"."Lamentablemente, un equipo en proceso, un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos hoy, específicamente Miguel. Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos", sostuvo F<b>antasma Figueroa</b> que se fue contra <b>Miguel Rodríguez </b>por sus errores ante<b> Costa Rica </b>en las <b>Eliminatorias de Concacaf.</b>