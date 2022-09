Así se vivió la dura derrota del Barcelona contra el Bayern en Múnich por la Champions League

- ¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS! Bayern Múnich derrotó al Barcelona 2-0 gracias a los goles de Lucas Hernández y Leroy Sané. El equipo catalán vuelve a perder lejos del Camp Nou. Lewandowski tuvo tres ocasiones, pero no pudo concretar.

94’ Tiro de esquina que conecata Araujo y atrapa Neuer. Acá se termina.

93’ Lucas Hernández es atendido fuera del campo por una molestia física.

92’ No pudo resolver Lewandowski ante el cruce de Kimmich. No hubo la ley del ex esta noche.

91’ Se va a terminar el partido. Barcelona se llevará otra derrota de Múnich.

90’ Se añaden tres minutos más.

88’ Empujón en ataque de Muller sobre De Jong. Balón para la visita.

87’ Disparo de Ferran que se desvía al córner.

85’ Baja el rimo del juego. El Barcelona baja los brazos.

83’ Controla el Bayern. La ‘maldición’ del Barcelona en Múnich parece que no se romperá esta noche.