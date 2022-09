Futbolista del Barcelona confiesa que Guardiola lo llamó en el mercado de fichajes: ‘‘Me dijo que me quería’’

“Guardiola me llamó. Me dijo que me quería y que creía que yo encajaría en su forma de jugar”, confesó el central de 23 años en una entrevista para El País.

‘‘Con los dos hablé mucho de fútbol (Xavi y Guardiola). Me di cuenta de que los dos me habían visto jugar y sabían perfectamente mis capacidades. No hablaban por hablar, fueron conversaciones muy precisas”, añadió Koundé.

El interés del Manchester City por sus servicios fue todo un secreto durante el mercado de verano. El Chelsea era el que más insistía en ficharlo, pero el jugador decidió finalmente ir al Barcelona.

Enfrentar al Bayern Múnich

Por otro lado, Koundé habló de su posición en el campo. “Nunca me voy a negar a jugar de lateral. No me veo mal, pero en mi etapa de formación siempre he sido central, y considero que es la posición en la que tengo muchos más conceptos. Es mi posición favorita y Xavi lo sabe’’.

El zaguero también destacó que el Barcelona no le tiene miedo al Bayern, su rival de este martes en la Champions League, y que están preparados para sacar su mejor versión.

“Sabemos que es un equipo muy fuerte en todas las líneas. Un campeón. Pero estoy seguro de que competiremos muy bien. Tenemos todo lo que hace falta para ganar los dos partidos. Confiamos en nosotros”, sentenció.