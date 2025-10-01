Mónaco amarga al Manchester City al empatarle en el último minuto: Haaland anotó otro doblete en Champions League

No se le da bien ese estadio al equipo de Guardiola, que hace ocho años cayó en octavos de final contra un Mónaco que contaba entonces con Kylian Mbappé y Radamel Falcao. Ahora las cosas parecían más fáciles frente a los del Principado irregulares, sin brújula y, por si fuera poco, privados de hasta ocho de sus mejores jugadores, con el entrenador Adi Hütter en la picota.

No se le da bien ese estadio al equipo de Guardiola, que hace ocho años cayó en octavos de final contra un Mónaco que contaba entonces con Kylian Mbappé y Radamel Falcao. Ahora las cosas parecían más fáciles frente a los del Principado irregulares, sin brújula y, por si fuera poco, privados de hasta ocho de sus mejores jugadores, con el entrenador Adi Hütter en la picota.

Un penalti concedido gracias a la intervención del VAR en el último suspiro del partido permitió al Mónaco arrancar un punto ante el Manchester City (2-2) asentado en el bisturí de Erling Haaland, pero que no supo traducir su dominio en más ventaja y acabó enredado en el Luis II.

Tantas eran las urgencias del Mónaco, que ya llegaba con una derrota, que el técnico austríaco tuvo que tirar de Ansu Fati, dejando de lado el calendario de paciencia que seguía hasta ahora. La primera titularización del atacante cedido por el Barcelona, autor de cuatro goles en sus tres primeros partidos con la camiseta del Principado, no le permitió brillar. Los de Guardiola, que parecen encontrar el brío de otras temporadas, se conformaron con la eficacia de Haaland pero no profundizó en la herida y acabaron pagándolo. El Luis II volvió a ser un fortín. El Mónaco sólo ha perdido en su recinto uno de los últimos catorce partidos europeos, en una racha que contrasta con el juego que demuestran esta temporada.

Frente a un Mónaco asustado, que temía por encima de todo recibir una paliza que agravara todavía más su delicada situación, el City se colgó de Haaland. No era fácil encontrar fluidez entre la maraña de efectivos que dispuso Adi Hütter para proteger a Philipp Köhn, pero los de Pep Guardiola contaban con la eficacia de su estrella.

El noruego, que no había faltado a su cita con el gol en ninguno de sus últimos siete partidos, no había tocado el balón cuando al cuarto de hora Gvardiol le colocó una asistencia en profundidad que, asentado en su enorme estatura, le permitió acariciar la bola con el exterior del pie izquierdo para superar al portero local.

Los peores augurios se cernían sobre un desangelado Luis II, en medio de las obras, pero contra pronóstico el equipo local sacó la cabeza del agua tres minutos más tarde gracias a un derechazo del neerlandés Jordan Teze desde 20 metros que sorprendió a Gianluigi Donnarumma.

No era el guión previsto y el City, pese a su total dominio, no encontraba la manera de regresar al original, con muchos problemas para crear peligro, a no se desde lejos, como Bernardo Silva en el 25 o Foden en el 34, cuando estrelló un balón contra el travesaño. Tuvo que ser de nuevo la 'varita mágica' de Haaland, que apenas había tocado otros seis balones pero que encontró de nuevo la fórmula del gol, cuando el reloj apuntaba ya al vestuario y aprovechó una buena asistencia de O'Reilly para imponerse de cabeza ante la tierna defensa monegasca.

El Mónaco no se dio por vencido. Mientras los de Guardiola no lograban imponer su tempo, los locales lograron que el partido se instalara durante un cuarto de hora en el área rival, acosaron a un Donnarumma que por momentos tuvo que emplearse para evitar un nuevo empate. Logró recuperar el timón el equipo inglés, Reijnders estrelló otro disparo en el larguero en el 73 y Haaland rozó el triplete dos más tarde.