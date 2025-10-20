Champions League

Buenas noticias en el Real Madrid: Xabi Alonso los recupera para afrontar las batallas contra Juventus y Barcelona

El conjunto merengue recibe el miércoles a los italianos en la Champions League y el domingo a los azulgranas en LaLiga.

  • Buenas noticias en el Real Madrid: Xabi Alonso los recupera para afrontar las batallas contra Juventus y Barcelona
2025-10-20

Buenas noticias para Xabi Alonso en el Real Madrid. Trent Alexander-Arnold se incorporó a la dinámica de grupo, una vez superada la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre y podría entrar en la una convocatoria para enfrentar a la Juventus el miércoles por la Champions League.

El lateral inglés realizó gran parte del entrenamiento de este lunes junto al resto de sus compañeros. Sin molestias y tratando de recuperar ritmo tras un mes fuera de los terrenos de juego.

Hansi Flick admite el problema del Barcelona antes de jugar la Champions League: "Nos está matando"

Con el capitán Dani Carvajal aún lesionado, la vuelta de Trent es un bálsamo para Xabi y para un Fede Valverde que vería reducidas sus posibilidades de seguir ocupando el lateral derecho.

Los que no apuntan a estar disponibles contra la Juventus son el propio Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos y Antonio Rüdiger. Los cuatro hicieron trabajo individual y, de ellos, los primeros tres son los que más opciones tienen de volver a la convocatoria para el Clásico del domingo, según su evolución.

Por su parte, David Alaba es duda. El defensa austríaco fue titular ayer ante el Getafe, pero solo pudo disputar los primeros 45 minutos tras sufrir molestias en el sóleo de la pierna derecha. Este lunes descansó y, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, será sometido a pruebas el martes que determinarán su disponibilidad.

MENDY TAMBIÉN REGRESA

Uno que sí está cerca de volver a una lista es Ferland Mendy. Después de 171 días sin entrenar con el grupo debido a una lesión muscular que lo tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped, el francés no formó parte de la expedición ante el Getafe al no tener aún ritmo competitivo, pero sí podría estar contra la Juventus.

Ferland Mendy y Alexander-Arnold volverían a la lisata de Xabi para los duelos contra Juventus y Barcelona.

Ferland Mendy y Alexander-Arnold volverían a la lisata de Xabi para los duelos contra Juventus y Barcelona.

El partido de la tercera jornada de la Champions League será el primero de los dos de una semana grande para los blancos, con la visita de la Juventus y el Barcelona, por lo que Xabi mide esfuerzos de sus futbolistas.

Los titulares ante el Getafe hicieron trabajo de recuperación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, incluido un Thibaut Courtois que acabó con molestias el encuentro, pero sin pasar a mayores.

Por otro lado, el resto de futbolistas llevaron a cabo un entrenamiento al uso que comenzó con series de activación con desaceleración y movilidad sobre el césped. Luego se dividieron en rondos, llevaron a cabo ejercicios de centros y definición, y completaron una fase táctica. La sesión, según señaló el club en su página web, finalizó con varios partidos en un campo de reducidas dimensiones.

Será ya el martes cuando Xabi vuelva a tener a su disposición a todos los futbolistas sanos, en el último entrenamiento antes de recibir a la Juventus.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Champions League
|
Xabi Alonso
|
Juventus
|
Barcelona
|
Real Madrid
|