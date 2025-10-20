Buenas noticias en el Real Madrid: Xabi Alonso los recupera para afrontar las batallas contra Juventus y Barcelona

Buenas noticias para Xabi Alonso en el Real Madrid. Trent Alexander-Arnold se incorporó a la dinámica de grupo, una vez superada la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre y podría entrar en la una convocatoria para enfrentar a la Juventus el miércoles por la Champions League. El lateral inglés realizó gran parte del entrenamiento de este lunes junto al resto de sus compañeros. Sin molestias y tratando de recuperar ritmo tras un mes fuera de los terrenos de juego.

Con el capitán Dani Carvajal aún lesionado, la vuelta de Trent es un bálsamo para Xabi y para un Fede Valverde que vería reducidas sus posibilidades de seguir ocupando el lateral derecho. Los que no apuntan a estar disponibles contra la Juventus son el propio Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos y Antonio Rüdiger. Los cuatro hicieron trabajo individual y, de ellos, los primeros tres son los que más opciones tienen de volver a la convocatoria para el Clásico del domingo, según su evolución. Por su parte, David Alaba es duda. El defensa austríaco fue titular ayer ante el Getafe, pero solo pudo disputar los primeros 45 minutos tras sufrir molestias en el sóleo de la pierna derecha. Este lunes descansó y, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, será sometido a pruebas el martes que determinarán su disponibilidad.

MENDY TAMBIÉN REGRESA

Uno que sí está cerca de volver a una lista es Ferland Mendy. Después de 171 días sin entrenar con el grupo debido a una lesión muscular que lo tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped, el francés no formó parte de la expedición ante el Getafe al no tener aún ritmo competitivo, pero sí podría estar contra la Juventus.

