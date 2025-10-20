Buenas noticias en el Real Madrid: Xabi Alonso los recupera para afrontar las batallas contra Juventus y Barcelona

Buenas noticias para <b>Xabi Alonso</b> en el <b>Real Madrid</b>. <b>Trent Alexander-Arnold</b> se incorporó a la dinámica de grupo, una vez superada la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre y podría entrar en la una convocatoria para enfrentar a la <b>Juventus </b>el miércoles por la Champions League.El lateral inglés realizó gran parte del entrenamiento de este lunes junto al resto de sus compañeros. Sin molestias y tratando de recuperar ritmo tras un mes fuera de los terrenos de juego.