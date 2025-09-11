UEFA confirma la noticia que alegra a toda España y que acerca a Barcelona a ganar la Champions League

La final de la 'Champions' de esta temporada se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest y la del Metropolitano será la sexta en la capital de España, ya que antes de la disputada en 2019 en el estadio rojiblanco también se jugó en el <b>Santiago Bernabéu </b>en cuatro ocasiones.En 2010 el Inter derrotó al <b>Bayern Múnich </b>en el estadio madridista, en 1980 el <b>Nottinghan Forest </b>se impuso al Hamburgo, en 1969 el Milán se proclamó campeón ante el Ajax y en 1957 el Real Madrid se coronó ante su público al ganar al Fiorentina (2-0), con goles de Alfreo Di Stéfano y Paco Gento.