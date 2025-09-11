UEFA confirma la noticia que alegra a toda España y que acerca a Barcelona a ganar la Champions League

El Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid albergará la final de la Champions League masculina de 2027, según decidió este jueves el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en Tirana, donde también acordó que el estadio Nacional de Varsovia sea la sede de la final femenina de la competición ese año. El recinto rojiblanco, que competía con el estadio olímpico de Bakú en Azerbaiyán, será por segunda vez la sede de la final de la máxima competición continental, después de albergarla en la edición 2018-2019, en la que el Liverpool ganó el título frente al Tottenham.

Incluido entre los once estadios españoles para acoger partidos hasta las semifinales del Mundial 2030, fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017, es el escenario en el que el primer equipo rojiblanco juega sus partidos y tiene capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto El estadio cuenta con 1.000 plazas de aparcamiento dentro del propio edificio y otras 3.000 plazas en el exterior. El club cuenta con un perímetro propiedad de la propia entidad en el que se han puesto en marcha dos 'fan zones', una junto al Fondo Sur y otra junto al Fondo Norte.

La final de la 'Champions' de esta temporada se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest y la del Metropolitano será la sexta en la capital de España, ya que antes de la disputada en 2019 en el estadio rojiblanco también se jugó en el Santiago Bernabéu en cuatro ocasiones. En 2010 el Inter derrotó al Bayern Múnich en el estadio madridista, en 1980 el Nottinghan Forest se impuso al Hamburgo, en 1969 el Milán se proclamó campeón ante el Ajax y en 1957 el Real Madrid se coronó ante su público al ganar al Fiorentina (2-0), con goles de Alfreo Di Stéfano y Paco Gento.