"Enriquece al equipo": Barcelona hace fichaje que Hansi Flick más esperaba y sorprende al Real Madrid

Primer día oficial de Thiago Alcántara como miembro del staff técnico. Este jueves, el exjugador culer ha comenzado a trabajar sobre el césped como miembro del staff técnico del primer equipo, en calidad de asistente del entrenador Hansi Flick. Su labor consistirá en colaborar en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento, entre otras tareas, aportando su experiencia y visión del juego para enriquecer el trabajo diario del equipo.En cuanto a la plantilla, después de que el martes algunos internacionales volvieran a participar en las sesiones, este jueves han llegado el resto de jugadores que faltaban: Rashford, Kounde, Raphinha, Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji. El brasileño y el uruguayo, que han sido de los últimos en reincorporarse, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica grupal. También han participado los habituales del filial: Dro, Toni y Jofre, mientras que Frenkie, Balde y Gavi se han ejercitado al margen; concretamente, el holandés ha realizado parte de la sesión sobre el césped para retomar el ritmo con normalidad.