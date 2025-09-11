"Enriquece al equipo": Barcelona hace fichaje que Hansi Flick más esperaba y sorprende al Real Madrid

El exfutbolista Thiago Alcantara se ha incorporado al Barcelona como asistente del técnico Hansi Flick, según ha hecho oficial este jueves el club catalán. El exinternacional español, que en las primeras semanas del curso pasado ya acompañó a los futbolistas azulgranas como hombre de confianza de Hansi Flick, ha realizado su primer entrenamiento como miembro del cuerpo técnico en el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Según precisa el club en un comunicado, la función del exjugador del Barcelona, el Bayern Múnich y el Liverpool consistirá en aportar su experiencia "en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento", entre otras cuestiones. Thiago ha sido una de las novedades del entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este jueves en Sant Joan Despí, donde ya se han ejercitado Marcus Rashford, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji, los últimos internacionales en reincorporarse a la dinámica del primer equipo. El uruguayo Araujo y el brasileño Raphinha, que han sido los últimos futbolistas en llegar a Barcelona, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica de sus compañeros. También han participado los futbolistas del filial Pedro 'Dro' Fernández, Toni Fernández y Jofre Torrents, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong, que sufre una pequeña lesión muscular, ha realizado parte de la sesión sobre el césped. El equipo de Flick todavía realizará dos sesiones más, el viernes y el sábado, antes de medirse el próximo domingo al Valencia en el Estadio Johan Cruyff.

Comunicado oficial del Barcelona sobre Thiago

Primer día oficial de Thiago Alcántara como miembro del staff técnico. Este jueves, el exjugador culer ha comenzado a trabajar sobre el césped como miembro del staff técnico del primer equipo, en calidad de asistente del entrenador Hansi Flick. Su labor consistirá en colaborar en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento, entre otras tareas, aportando su experiencia y visión del juego para enriquecer el trabajo diario del equipo. En cuanto a la plantilla, después de que el martes algunos internacionales volvieran a participar en las sesiones, este jueves han llegado el resto de jugadores que faltaban: Rashford, Kounde, Raphinha, Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji. El brasileño y el uruguayo, que han sido de los últimos en reincorporarse, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica grupal. También han participado los habituales del filial: Dro, Toni y Jofre, mientras que Frenkie, Balde y Gavi se han ejercitado al margen; concretamente, el holandés ha realizado parte de la sesión sobre el césped para retomar el ritmo con normalidad.