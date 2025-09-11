OFICIAL: la Liga Española confirma el error arbitral que ayudó al Barcelona y lo que señala sobre Real Madrid

<br />El defensor del <b>Mallorca, Raíllo</b>, recibe un golpe en la cabeza, queda tendido en su área y segundos después un atacante del Barcelona, Ferrán Torres, marca gol.El árbitro, José Luis Munuera Montero, dejó seguir la jugada, "pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante", ya que el protocolo dice que ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato hasta que el futbolista sea atendido.<i>"Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto el gol sería válido, la decisión correcta habría sido detener el juego. Primero la seguridad del futbolista"</i>.