¿Practicaron penales? Xavi espera que el Napoli se dedique a jugar y revela el jugador que le gustaría tener en el Barcelona

“Sí, creo que es el partido más importante de lo que llevamos de la temporada. Es la Champions, son los cuartos, la palabra es ‘ilusión’. Creo que, mirando las últimas Champions, hace cuatro años que no estamos en cuartos de final y estamos con la ilusión de hacerlo bien, de competir. El rival es bueno, no pasa por su mejor momento, pero tiene la misma base y son campeones del ‘Scudetto’, así que oportunidad de oro para nosotros”, empezó diciendo.

¿QUÉ SE ESPERA EL MARTES DEL NAPOLI?

“¿Que qué tipo de partido espero? Espero un Nápoles valiente, que se atreva a jugar desde atrás, que intente tener el balón. Se va a tener un partido abierto, pienso que va a ser bonito para el espectáculo porque no especulan. Tienen mucho nivel, sobre todo los tres de arriba. Napolitano, Osimhen... ¿Otra vez que con si me quedo hasta junio? Que yo no soy el importante. Estoy muy contento con los jugadores, agradezco las palabras de Ter Stegen, siento todo el apoyo del club. Es un día para estar unidos, no para pensar en mí. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada”, hila.

LA MASÍA

“Pues con confianza. Les diré lo mismo que he dicho antes, que es una oportunidad. Estamos en la mejor competición de clubes del mundo; entonces, que lo disfruten. Es espectacular que puedan estar ahí; además, están siendo importantes. Que lo gocen. Es una oportunidad muy grande para estar entre los ocho mejores de Europa. Positivos y a competir”.

¿OBLIGADOS A PASAR DE RONDA?

“Diría que no hay favoritos. Sí que el peso de la afición nos da un poco más de favoritismo. La afición tiene que estar con el equipo, nosotros nos vamos a dejar la piel para pasar a cuartos. La afición tiene que entender que esto tiene que ser una olla a presión.

LOS PENALES

Mira, te puedo decir que hemos trabajado lo que hemos pensado que puede pasar en cualquier escenario. Creo que están los detalles preparados para poder competir en todos los escenarios”.