Capcom anuncia Monster Hunter Wilds: Ascendance, la próxima gran expansión de la saga

La expectación ha llegado a su punto máximo en la comunidad de jugadores luego de que Capcom revelara oficialmente Monster Hunter Wilds: Ascendance durante la reciente edición del Summer Game Fest. Esta expansión masiva promete llevar la franquicia a un nivel sin precedentes, introduciendo mecánicas inéditas, locaciones espectaculares y desafíos diseñados para poner a prueba la destreza de su vasta comunidad global. Según sus directores, el proyecto representa una evolución fundamental en la manera de explorar y cazar.
Este anuncio llega para expandir el rotundo éxito del juego base, Monster Hunter Wilds, el cual sumergió a los jugadores en las implacables y dinámicas Tierras Prohibidas (Forbidden Lands). En su momento, el título cautivó a la crítica y al público por su ecosistema interconectado y su envolvente historia centrada en la supervivencia y exploración de biomas extremos. Su excelente recepción, impulsada por sus pulidas mecánicas, lo consolidó rápidamente como uno de los grandes referentes actuales del género de acción y rol.
El espectacular tráiler de presentación deslumbró al mostrar el “Skybound Eyrie”, una nueva región conformada por misteriosas islas flotantes adornadas con ruinas antiguas muy por encima de las nubes. Para navegar por esta extrema verticalidad, los cazadores podrán aprovechar corrientes de aire con sus monturas Seikret para planear entre los archipiélagos. Además, el avance presentó en acción el “Boost Bracer”, una nueva herramienta de muñeca que potenciará la movilidad y añadirá devastadores combos para los 14 tipos de armas disponibles.
Pero el avance no solo destacó bellos paisajes y equipamiento; también dejó claro que el peligro en los cielos será mayor que nunca. El video confirmó el esperado regreso de los imponentes Dragones Ancianos, revelando destellos de criaturas icónicas como el Kushala Daora y el gigantesco Lao-Shan Lung. Estas amenazas celestiales marcarán la introducción del ansiado Rango Maestro (Master Rank), una capa de dificultad superior que ofrecerá combates más brutales, nuevas subespecies y armaduras de alto nivel para los cazadores más experimentados.
Para embarcarse en esta nueva odisea, los aficionados tendrán que pulir sus habilidades y ser un poco pacientes, ya que el lanzamiento mundial de Monster Hunter Wilds: Ascendance está programado para el transcurso del año 2027. La expansión estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, requiriendo una copia del juego base para poder acceder a los nuevos contenidos de la historia y el Rango Maestro.
Como sorpresa adicional, Capcom aprovechó la magnitud del evento para confirmar que el ecosistema del juego continuará expandiéndose hacia nuevas fronteras en el mercado de consolas. La compañía reveló oficialmente que una versión de Monster Hunter Wilds se encuentra actualmente en desarrollo para Nintendo Switch 2, garantizando que “Ascendance” también dará el salto al nuevo sistema híbrido en el futuro.