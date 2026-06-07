Capcom anuncia Monster Hunter Wilds: Ascendance, la próxima gran expansión de la saga

La expectación ha llegado a su punto máximo en la comunidad de jugadores luego de que Capcom revelara oficialmente Monster Hunter Wilds: Ascendance durante la reciente edición del Summer Game Fest. Esta expansión masiva promete llevar la franquicia a un nivel sin precedentes, introduciendo mecánicas inéditas, locaciones espectaculares y desafíos diseñados para poner a prueba la destreza de su vasta comunidad global. Según sus directores, el proyecto representa una evolución fundamental en la manera de explorar y cazar. Este anuncio llega para expandir el rotundo éxito del juego base, Monster Hunter Wilds, el cual sumergió a los jugadores en las implacables y dinámicas Tierras Prohibidas (Forbidden Lands). En su momento, el título cautivó a la crítica y al público por su ecosistema interconectado y su envolvente historia centrada en la supervivencia y exploración de biomas extremos. Su excelente recepción, impulsada por sus pulidas mecánicas, lo consolidó rápidamente como uno de los grandes referentes actuales del género de acción y rol.

El espectacular tráiler de presentación deslumbró al mostrar el “Skybound Eyrie”, una nueva región conformada por misteriosas islas flotantes adornadas con ruinas antiguas muy por encima de las nubes. Para navegar por esta extrema verticalidad, los cazadores podrán aprovechar corrientes de aire con sus monturas Seikret para planear entre los archipiélagos. Además, el avance presentó en acción el “Boost Bracer”, una nueva herramienta de muñeca que potenciará la movilidad y añadirá devastadores combos para los 14 tipos de armas disponibles. Pero el avance no solo destacó bellos paisajes y equipamiento; también dejó claro que el peligro en los cielos será mayor que nunca. El video confirmó el esperado regreso de los imponentes Dragones Ancianos, revelando destellos de criaturas icónicas como el Kushala Daora y el gigantesco Lao-Shan Lung. Estas amenazas celestiales marcarán la introducción del ansiado Rango Maestro (Master Rank), una capa de dificultad superior que ofrecerá combates más brutales, nuevas subespecies y armaduras de alto nivel para los cazadores más experimentados.