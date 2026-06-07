Resident Evil Veronica ya es oficial: el remake del clásico Code Veronica llegará en 2027

El secreto a voces que los fanáticos del survival horror llevaban años esperando se ha materializado. Durante la gala del Summer Game Fest 2026, Capcom desató la locura al presentar oficialmente Resident Evil Veronica, la ambiciosa reimaginación del querido Resident Evil Code: Veronica. Tras el éxito rotundo de los remakes de la segunda, tercera y cuarta entrega, la compañía nipona ha decidido saldar su deuda pendiente con uno de los capítulos más cruciales y oscuros de su longeva franquicia de zombis y corporaciones corruptas. Para comprender el impacto de este anuncio, es necesario mirar hacia atrás. El título original vio la luz en el año 2000 para la consola Dreamcast y rápidamente se consolidó como una pieza fundamental de la mitología de la saga. Lejos de ser un spin-off menor, la obra expandió el universo de la franquicia y tendió un puente argumental vital entre la tragedia que consumió Raccoon City y las operaciones globales de la farmacéutica Umbrella.

La sinopsis oficial de esta nueva entrega nos sitúa apenas tres meses después de aquel desastre biológico. Claire Redfield, quien logró sobrevivir a la pesadilla urbana junto a Leon S. Kennedy, viaja a Francia con el único objetivo de encontrar a su hermano desaparecido, Chris. Sin embargo, su investigación se ve truncada al cruzarse con las fuerzas especiales de Umbrella, lo que desencadenará una serie de eventos que la llevarán a luchar por su vida en un nuevo y retorcido escenario. El primer tráiler mostrado durante el evento no escatimó en atmósfera. A través de un metraje cargado de tensión, los espectadores pudieron observar a Claire explorando lo que parecía ser un complejo parisino, antes de que el avance revelara entornos profundamente lúgubres. Las imágenes confirmaron el regreso de la icónica y sombría Isla Rockfort, presentando instalaciones abandonadas y celdas de prisión reimaginadas con un nivel de detalle que evoca el terror opresivo de los orígenes de la serie.