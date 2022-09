Resumen del Nintendo Direct de este 13 de septiembre, con muchísimos anuncios para la Nintendo Switch

Como es costumbre, Nintendo celebró uno de sus famosos Nintendo Direct, un evento digital pregrabado en el que muestran tráileres y otras novedades de los juegos que están por llegar a su consola actual, la Nintendo Switch. Hoy, 13 de septiembre, hemos tenido una conferencia llena de anuncios importantes sobre juegos que esperan su estreno, algunos inesperados y otros muy anticipados. Fire Emblem: Engage

El nuevo juego de la saga Fire Emblem llegará el 20 de enero de 2023. En este juego de acción y estrategia por turnos, veremos a varios personajes que ya conocemos de entregas pasadas y unas cuantas caras nuevas, como el propio protagonista del juego. El título presenta la legendaria lucha entre el Dragón Caído y como cuatro reinos deben unir sus fuerzas para enfrentarlo, con muchísimas opciones de personalización y el sistema de combate clásico de la saga. It Takes Two

El ganador del premio a Juego del Año en la ceremonia de The Game Awards 2021 estará llegando a Nintendo Switch, luego de un año desde su estreno en las demás consolas y PC. El título cuenta la historia de dos padres de familia que se ven convertidos en muñecos para vivir una aventura en la que deberán cooperar y llevarse bien, y si hay suerte, poder así salvar su matrimonio y evitar tristeza a su hija pequeña. El juego llega a la consola híbrida el 4 de noviembre. Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

Tras haber sido lanzado en 2008 exclusivamente en Japón, para la consola Wii, el juego de horror Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse recibirá una remasterización para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, y esta vez, se lanzará en todo el mundo. El título ofrece cuatro personajes jugables, con cuatro entornos explorables, llenos de espíritus y cosas macabras que hará a los jugadores pasar un mal rato, en el buen sentido. Llega a inicios de 2023. Nuevo DLC para Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 estará recibiendo su segundo DLC de pago con contenido adicional el próximo 13 de octubre. Este DLC incluirá nuevas misiones y un nuevo personaje llamado Ino, una chica con un cuerpo robótico a la que podremos desbloquear como héroe jugable una vez que la ayudemos en toda su lista de misiones. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Un nuevo juego de plataformas de nuestro amigo amarillo está próximo a estrenarse en 2023. No se brindó mucha información sobre su argumento, pero por lo visto en su tráiler, podremos explorar varios escenarios conocidos de Fondo de Bikini y desbloquear atuendos para Bob Esponja que ya hemos visto en los episodios más clásicos de la serie. El juego llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Fitness Boxing Fist of the North Star

Una nueva entrega de Fitness Boxing viene en camino, y se trata de una colaboración con el manga-anime Fist of the North Star (Hokuto no Ken). Tomaremos los Joy-Con de la Nintendo Switch y, gracias a sus sensores de movimiento, lanzaremos puñetazos para ayudar a Kenshiro a reventarle la cara a todo aquel que se cruce en su camino. El juego espera su estreno para marzo de 2023. Tunic

El colorido indie llegará el 27 de septiembre a Nintendo Switch, y con ello, se encontrará disponible ya en todas las plataformas. Sigue las aventuras de nuestro protagonista, en un mundo fantástico que encuentra su inspiración en The Legend of Zelda. El título cuenta con un entretenido sistema de combate, y es un fuerte candidato a llevarse el premio a Mejor Juego Indie este año. Story of Seasons: A Wonderful Life

Un remake de Harvest Moon: A Wonderful Life, lanzado en 2004 para la GameCube. Nada más que un ‘nuevo’ capítula en la saga de Story of Seasons, el juego de granja y gestión de recursos llegará a Nintendo Switch en algún punto del 2023. Octopath Traveler 2

Esta esperada secuela llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC el 24 de febrero. Ocho nuevos personajes vivirán sus aventuras por separado (mientras el jugador los controla) hasta que estas historias se crucen entre sí, cada decisión tendrá un impacto que determinará el curso de la historia, en este título acción y aventura con estética de píxeles. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom