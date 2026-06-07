Stellar Blade regresará con una secuela titulada Blood Rain, todavía en desarrollo temprano

El estudio surcoreano Shift Up ha sorprendido a la comunidad durante la reciente edición del Summer Game Fest 2026 con el anuncio oficial de Stellar Blade: Blood Rain. Esta nueva entrega, que sirve como secuela directa de su exitoso juego de acción y aventura, se presentó al mundo a través de un espectacular tráiler. El director del título, Kim Hyung-Tae, confirmó que la decisión de otorgarle un subtítulo propio en lugar de un número busca dotar a la obra de una identidad única, marcando un nuevo y ambicioso capítulo para la franquicia. Esta revelación llega tras el enorme éxito de la entrega original, Stellar Blade, lanzada en 2024. El primer título logró vender más de tres millones de copias a nivel mundial y fue ampliamente aclamado por la crítica y los jugadores gracias a su exigente sistema de combate, consolidándose como uno de los referentes modernos del género de acción. Aunque su jugabilidad fue unánimemente elogiada, el propio equipo desarrollador reconoció que la narrativa fue el aspecto con mayor margen de mejora en el debut, por lo que han prometido que esta secuela se enfocará fuertemente en profundizar en la historia.

En cuanto a la trama, Blood Rain expandirá el universo apocalíptico de la saga presentándonos a Evie, la nueva protagonista de la franquicia. Tras el abandono de una Tierra en ruinas y la huida de los restos de la humanidad hacia una Colonia espacial, los jugadores tomarán el control de esta agente perteneciente a una unidad de fuerzas especiales. Su misión principal será adentrarse en un entorno urbano de ciencia ficción para rastrear y desmantelar a una peligrosa organización responsable de un reciente ataque terrorista en la ciudad. El primer adelanto en video, capturado íntegramente con el motor del juego en PC, ofreció un vistazo claro al renovado enfoque jugable de esta entrega. A diferencia de Eve y su icónica espada, el tráiler muestra a Evie utilizando un estilo de combate mucho más visceral y cuerpo a cuerpo mediante el uso de guanteletes mecánicos. Las imágenes destacan un ritmo frenético con animaciones de esquivas rápidas, balanceos defensivos y contraataques precisos (parrys), aunque Shift Up ha asegurado que la protagonista tendrá acceso a otras armas tradicionales más adelante en la campaña.