$!Jorge Luis Pinto pulverizó a James Rodríguez y le dice a Rueda lo que debe hacer con el jugador: ‘‘Lo digo con todo respeto’’

‘‘Un técnico no se puede jugar la vida por un jugador de un tiempo. Nosotros debemos empezar a explotar y descubrir el jugador que reemplace a James. Ya no pensemos en que es un buen jugador o lo que sea, no está rindiendo y no es algo de un partido o dos, van 7-8 así. Tenemos que mandar al campo de juego a otro y ver qué hace’’, apuntó.

Jorge Luis Pinto no se mordió la lengua en un diálogo con ESPN para hablar sobre el duro presente que vive la selección colombiana y además ‘jubiló’ a James Rodríguez . El técnico asegura que el mediocampista ya no rinde para los 90 minutos y que Rueda debe darle la oportunidad a otro futbolista que ocupe su lugar.

Asimismo dijo que no toda la culpa es de James: ‘‘No hay un gran nivel de jugadores, con todo respeto. Hay dos o tres que son constantes, que son regulares, pero los otros son irregulares. Hablo de irregularidad porque no puede ser que un equipo está cambiando sus marcadores centrales o volantes por jugar de visitante o local. Esto es porque el jugador de pronto no responde a las dos exigencias’’.

Y añade: ‘‘Si no puede atacar, no sirve; si no defiende, no sirve. Hay que darles regularidad. Del mediocampo para adelante, el líder es el jugador técnico, aquel que manda, ordena y crea acciones tácticas de juego, deja al delantero solo, mete pases de gol. Ahora hagan la cuenta de los pases de gol que hemos tenido por creación en el medio... Creo que hemos tenido uno o dos. Ese elemento de juego no lo tenemos. Esos volantes le están haciendo falta a la Selección de Colombia’’.

Consejo a Rueda

Reinaldo Rueda tampoco se salvó del repaso de Pinto: ‘‘Con el debido respeto que le tengo a Reinaldo, sí han hecho falta elementos de juego en creación, de ataque. No sé si el tiempo de trabajo que ha tenido es muy poco. Es que desde la Copa América cambió un poco de jugadores y no ha encontrado la estabilidad’’.

Y para finalizar, Jorge Luis dio una recomendación para que Colombia cambie de imagen en lo que resta de las eliminatorias, en donde marcha séptimo a tan solo dos fechas para el cierre.

‘‘Hoy le preguntamos a cualquier persona la (alineación) titular de Pacho Maturana en el Mundial y se la saben. Hoy ninguno sabemos cuál es la titular de Colombia. Hay cambios constantes porque no rinden, no tiene el volumen de ataque, solo marcan, en fin. Son equipos descompensados que nos han afectado en el terreno de juego. Arriesguemos un poco más, es lo que le diría a Reinaldo’’, sentenció.