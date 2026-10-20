Filtran al ganador del Balón de Oro 2026 y desata revuelo el ranking revelado

En los últimos días han revelado el top 10 del Balón de Oro 2026 y el ranking ha desatado revuelo por las posiciones de los principales candidatos al premio.
La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium Theatre y será especial porque el galardón, creado por la revista France Football en 1956, celebrará su 70.º aniversario. Además, Londres albergará por primera vez esta entrega, que distinguirá a los mejores futbolistas y protagonistas del fútbol internacional.
Goal ha revelado a una semana del Balón de Oro un ranking que podría ser clave a la hora de conocer al ganador del Balón de Oro.
En el top 10 del Balón de Oro aparece el defensor español Pau Cubarsí.
Con apenas 19 años de edad, Cubarsí se encuentra en la décima posición del ranking del Balón de Oro.
9 -Erling Haaland: El delantero noruego del Manchester City aparece en la novena posición del ranking por el Balón de Oro.
8 - Ousmane Dembélé: Es el vigente Balón de Oro y aparece en la octava posición del ranking del Balón de Oro.
7 - Khvicha Kvaratskhelia: El georgiano del PSG aparece en la séptima posición del ranking del Balón de Oro.
6 - Rodri Hernández: El crack de España y del Barcelona aparece en el sexto lugar del ranking del Balón de Oro.
5 - Kylian Mbappé: El crack francés del Real Madrid aparece en el quinto puesto del ranking del Balón de Oro.
4 - Michael Olise: El francés del Bayern Múnich aparece en el cuarto puesto del ranking del Balón de Oro.
3 - Lionel Messi aparece en el tercer lugar del ranking del Balón de Oro luego de su tremenda actuación en el Mundial United 2026.
2 - Lamine Yamal para sorpresas de muchos aparece en el segundo lugar del ranking del Balón de Oro.
Para muchos Yamal debe de ser el ganador del Balón de Oro, pero en el ranking de Gol a una semana de la ceremonia aparece en el segundo lugar.
1. El delantero inglés Harry Kane aparece como el principal candidato a quedarse con el Balón de Oro 2026 después de una temporada de enorme producción ofensiva con el Bayern de Múnich. Su capacidad para marcar goles, participar en la construcción de las jugadas y convertirse en una referencia para sus compañeros lo mantiene entre los futbolistas más destacados del panorama internacional.
Harry Kane sería el ganador del Balón de Oro 2026 según el ranking que ha revelado Goal en las últimas horas.
El ganador masculino será elegido mediante un sistema de votación de periodistas especializados, que valoran aspectos como el rendimiento individual, la contribución al equipo, los títulos conquistados y el comportamiento deportivo. Por eso, no basta con sumar goles o asistencias: también importa la influencia del futbolista en los resultados y en los momentos más exigentes de la temporada.