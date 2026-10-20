Filtran al ganador del Balón de Oro 2026 y desata revuelo el ranking revelado

1. El delantero inglés Harry Kane aparece como el principal candidato a quedarse con el Balón de Oro 2026 después de una temporada de enorme producción ofensiva con el Bayern de Múnich. Su capacidad para marcar goles, participar en la construcción de las jugadas y convertirse en una referencia para sus compañeros lo mantiene entre los futbolistas más destacados del panorama internacional.