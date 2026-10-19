Flick quiere aniquilar al PSG: el 11 del Barcelona en la Champions League

El Barcelona visita este martes el Parque de los Príncipes para enfrentar al bicampeón PSG por la tercera fecha de la Champions League. De acuerdo con el diario AS, esta es la alineación que perfila Hansi Flick para intentar llevarse los tres puntos.
Joan García - El arquero español es el dueño de la portería azulgrana y ha recibido dos tantos en los primeros dos partidos de la competencia. Contra el equipo francés deberá estar muy concentrado para evitar la caída de su cabaña.
Joao Cancelo - Ante la sensible baja de Jules Koundé por una lesión en el tobillo derecho, todo apunta a que el portugués jugará como lateral derecho.
Pau Cubarsí - Central inamovible para Hansi Flick, que a sus 19 años se ha convertido en uno de los más valiosos en su posición (100 millones de euros).
Gerard Martín - El entrenador azulgrana deslizó en la previa que el defensor de 24 años podría tener minutos ante la baja por lesión de Eric García.
Xavi Espart - Se ha ganado el puesto como lateral izquierdo con trabajo y disciplina, aunque todavía no se ha estrenado en la presente Champions League y podría harcelo frente al bicampeón.
Rodri - El volante español ha jugado nueve partidos entre todas las competiciones y viene de anotar en la goleada frente al Betis.
Pedri - El canario habló en la previa y dijo que "lo tomamos como un partido difícil que queremos ganar, pero no como una final. Un buen rival para ver dónde estamos. En el Barça tienes que demostrar cada día, si pierdes un partido se habla de crisis, siempre hay que estar en el mejor nivel y siempre ir a ganar".
Fermín López - Otro de los canteranos que se ha ganado la total confianza del cuerpo técnico. Se caracteriza por su desequilibrio y entrega en cada pelota, pero también tiene gol y lleva uno en el torneo.
Anthony Gordon - El extremo inglés ya se estrenó tanto en LaLiga como en la Champions. Es uno de los jugadores que conforman el tridente de ataque del Barcelona.
Lamine Yamal - Un gol y cuatro asistencias registra la joven estrella de 19 años en el certamen. Se ha enfrentado en tres ocaciones al conjunto parisino y todavía no ha podido hacerles daño. Este martes tendrá una nueva oportunidad.
Raphinha - El capitán brasileño ha estado jugando como falso '9' y ha dado resultados. Ya se recuperó de sus molestias físicas y Flick adelantó que será titular en la capital francesa.
"Es una prueba mañana. Jugamos contra uno de los mejores equipos, si no el mejor. Será una oportunidad para demostrar nuestro nivel, hasta dónde podemos llegar. Después de este partido sabremos muchas cosas", comentó Flick en conferencia de prensa antes de medirse ante el PSG.
El entrenador alemán también podrá contar con jugadores de la talla de Dani Olmo, Gavi o Bernal para darle oxígeno al equipo cuando lo requiera.
Y si faltan los goles, Flick también tiene en sus filas al atacante alemán que lleva dos tantos en el torneo. Le marcó al Feyenoord en la primera fecha y luego al Galatasaray en Estambul.
Gabriel Jesus también esperará su oportunidad en el banquillo. El brasileño tiene un gol y una asistencia en la Champions.