Encontraron sin vida a la esposa e hijos de Lucas Trejo tras sismos en Venezuela

"Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados", indicó la entidad a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales.