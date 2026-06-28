Encontraron sin vida a la esposa e hijos de Lucas Trejo tras sismos en Venezuela

Lamentablemente el defensor argentino perdió a su familia por los fuertes terremotos que sacudieron el país caribeño. El edificio donde vivían se derrumbó y el club de Trejo confirmó la sensible noticia.
El club Deportivo La Guaira confirmó la muerte de Yanina Maranella, esposa del futbolista argentino Lucas Trejo, y de sus dos hijos Aarón y Ainhoa, que estaban desaparecidos tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela el miércoles pasado.
"Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados", indicó la entidad a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales.
La noticia puso fin a varios días de intensa búsqueda. Trejo se encontraba en Caracas disputando un compromiso con su equipo cuando ocurrieron los terremotos que dejaron a la deriva al pueblo venezolano.
Al regresar a La Guaira, el defensor de 38 años encontró completamente derrumbado el edificio donde vivían su esposa y sus dos hijos. Desde entonces, participó de las tareas de rescate junto a familiares y voluntarios.
Trejo explicó que no pudo establecer contacto con su familia desde el momento del desastre, por lo que hizo un desesperado pedido de ayuda para que cualquier persona que tuviera información pudiera comunicarse.
La zona de Playa Grande fue una de las más afectadas por los sismos, que provocaron daños estructurales y un operativo de búsqueda entre los escombros.
En medio de la desesperación, el padre del futbolista, José Luis Trejo, había lanzado un pedido público de ayuda para poder viajar desde Córdoba a Venezuela y acompañar a su hijo. "Necesito estar con él", había dicho, mientras mantenía la esperanza de que su nuera y sus nietos fueran encontrados con vida.
Este sábado, antes de que se conociera la trágica noticia, el papá del jugador argntino confirmó en diálogo con El Doce que viajará el martes al país caribeño junto a otro de sus hijos para acompañar a Lucas.
El futbolista venezolano, Edson Alejandro Tortolero, también compartió a través de su Instagram que la mujer e hijos de Trejo fueron encontrados sin vida. "Pedimos el más sincero respeto en este momento para su familia", declaró. También agradeció a todas las personas que se involucraron en esta búsqueda que terminó con el peor fin.
El defensor enfrentaba la desaparición de su esposa e hijos tras el derrumbe de su edificio en Playa Grande, zona costera gravemente afectada por el fenómeno natural. En las últimas horas fueron encontrados sin signos vitales.
"Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela", aseguraba hace un tiempo Lucas Trejo sin nunca imaginarse que ahí también perdería lo que más amaba.
La vida personal del zaguero quedó estrechamente ligada a Venezuela y su familia residía en el edificio de Playa Grande que colapsó como consecuencia de los terremotos.
Hasta el momento, Lucas Trejo guarda silencio tras confirmarse la muerte de su esposa y dos hijos. Un momento delicado para el futbolista que podría considerar volver a su país luego de esta tragedia.
Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones.
La madrugada de este domingo, llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por este desastre y declarado zona de desastre.