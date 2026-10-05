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Yamal está nominado al Golden Boy 2026, pero no puede ganarlo: esta es la razón

La lista de candidatos al Golden Boy 2026 se ha reducido de 50 a 25 finalistas, pero Lamine Yamal no pude ganarlo por esta razón

05 de octubre de 2026 a las 12:37
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Lamine Yamal entró en clasificación del Golden Boy 2026, aunque el futbolista del FC Barcelona no puede ser el ganador por extraña razón
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Lamine Yamal vuelve a aparecer entre los nombres más destacados de la carrera por el Golden Boy 2026, pero esta vez su presencia en la clasificación tiene una particularidad: el delantero del FC Barcelona no puede quedarse con el premio.
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La razón está directamente relacionada con las reglas del galardón que entrega el diario italiano Tuttosport. El reconocimiento está reservado para los mejores futbolistas jóvenes de Europa, pero establece que un jugador no puede ganar el premio en más de una ocasión.
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Yamal ya conoce lo que significa ser elegido Golden Boy. En 2024, el español recibió el prestigioso reconocimiento después de una temporada en la que comenzó a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial.
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Además, aquella conquista tuvo un significado especial para el atacante del Barcelona, ya que se convirtió en el ganador más joven en la historia del premio. Su irrupción con el conjunto azulgrana y sus actuaciones con la selección española fueron determinantes para conseguir el galardón.
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Por ese antecedente, el futbolista no puede volver a levantar el trofeo en 2026, aunque todavía se encuentre dentro del rango de edad establecido por la organización. Es decir, cumplir con los requisitos deportivos y de edad no es suficiente para ser elegido nuevamente.
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La situación puede resultar llamativa porque Yamal continúa teniendo una enorme influencia tanto en el Barcelona como en la selección de España. Su rendimiento lo mantiene entre los jugadores jóvenes más destacados del continente y, por nivel, vuelve a aparecer entre los principales candidatos.
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El Golden Boy, sin embargo, no funciona como una clasificación en la que el ganador se determina exclusivamente por estadísticas o rendimiento. Las condiciones del premio también contemplan el historial de los futbolistas y, en este caso, impiden que Yamal pueda repetir la conquista.
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Por eso, su aparición en el ranking del Golden Boy 2026 debe interpretarse de otra manera. El lugar que ocupa sirve como referencia para medir su rendimiento frente a otros jugadores jóvenes, pero no significa que esté compitiendo realmente por obtener el trofeo.
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La presencia del español también refleja el nivel que ha mantenido desde que recibió el premio en 2024. Lejos de haber sido un reconocimiento aislado, Yamal ha continuado creciendo y convirtiéndose en una pieza cada vez más importante para sus equipos.
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En el Barcelona, el atacante se ha consolidado como uno de los futbolistas determinantes del proyecto deportivo.
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Su capacidad para generar peligro, asistir y marcar diferencias en los partidos lo mantiene constantemente entre los nombres que aparecen en las discusiones sobre las grandes figuras jóvenes.
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Con España también ha tenido un papel protagonista, reforzando todavía más su condición de referente de una nueva generación. Esa evolución explica por qué continúa apareciendo en las listas relacionadas con el Golden Boy, pese a que las reglas le impiden volver a ganar.

 Diario Deportivo Diez
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Así, el Golden Boy 2026 tendrá que encontrar a un nuevo ganador después de Doue que lo ganó el 2025.
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Yamal podrá seguir siendo uno de los jóvenes más destacados de Europa y aparecer entre los primeros puestos de la clasificación, pero su nombre no podrá ocupar nuevamente el lugar más alto del premio que ya conquistó en 2024. Pero lo que si es claro es que Yamal si competirá por el Balón de Oro, premio al mejor del mundo.
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Estos son todos lo nominados al Golden Boy, premio al mejor joven de Europa
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