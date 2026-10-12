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¿Y Benguché? Las dos alarmas de Olimpia antes de enfrentar a Real España

Olimpia hizo su penúltimo entreno previo al clásico ante Real España por la fecha diez del torneo Apertura.

12 de octubre de 2026 a las 13:45
¿Y Benguché? Las dos alarmas de Olimpia antes de enfrentar a Real España
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EN FOTOS: Olimpia tiene dudas para enfrentar a Real España por la fecha diez del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

FOTOS: ESTALIN IRÍAS
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Olimpia entrenó este martes pensando en el clásico ante Real España, en partido que comenzará a partir de las 7 y media de la noche.
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Olimpia abrió puertas a los medios de prensa. Los futbolistas se relajaron previo al inicio del entrenamiento.

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Kevin Guity fue titular con Olimpia ante el Génesis FC, en partido que se realizó el reciente domingo por la jornada 9 del Apertura.
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El Rey de Copas es segundo lugar del torneo, pero una victoria ante la máquina lo deja en el liderato del torneo Apertura
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Olimpia solamente ha perdido ante Marathón en el actual certamen de la Liga Nacional. Es ante el único club que ha perdido.
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Olimpia realizó trabajos con el balón y luego se marchó al área de video para analizar el compromiso ante Real España.
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Imanol Enríquez es uno de los titularísimos que tiene Olimpia en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Eduardo Espinel se mostró tranquilo en otro día más de entreno de Olimpia en el Centro de Alto Rendimiento.
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Olimpia ya suma veinte puntos en el torneo Apertura y estará en la liguilla del actual certamen. La próxima semana enfrentará al Cartaginés.
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Los muchachos de Espinel realizaron la respectiva oración previo a los trabajos de entreno en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.

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¿Y Jorge Benguché El atacante no fue convocado ante Génesis FC por decisión técnica.
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Jorge Benguché es uno de los jugadores claves que tiene Olimpia y se espera que esté disponible ante Cartaginés.
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El atacante suma más de un mes fuera de las canchas. Otro futbolista que sigue lesionado es Michaell Chirinos.

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A ellos se suma la baja de Carlos Emanuel Cuello, otro de los laterales zurdos que tiene el Rey León.

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Onan Rodríguez y Kevin Guity atendieron a los medios de prensa en la conferencia de prensa.
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Kilmar Peña ha tenido minutos importantes con el Olimpia de Eduardo Espinel.
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Edwin Rodríguez entrenó con normalidad y se reporta listo para medirse a Real España, en clásico por el primer lugar del Apertura. Agregado a lo anterior, Édrick Menjívar presenta molestias físicas.
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