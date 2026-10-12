¿Y Benguché? Las dos alarmas de Olimpia antes de enfrentar a Real España

EN FOTOS: Olimpia tiene dudas para enfrentar a Real España por la fecha diez del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Olimpia entrenó este martes pensando en el clásico ante Real España, en partido que comenzará a partir de las 7 y media de la noche.
Olimpia abrió puertas a los medios de prensa. Los futbolistas se relajaron previo al inicio del entrenamiento.
Kevin Guity fue titular con Olimpia ante el Génesis FC, en partido que se realizó el reciente domingo por la jornada 9 del Apertura.
El Rey de Copas es segundo lugar del torneo, pero una victoria ante la máquina lo deja en el liderato del torneo Apertura
Olimpia solamente ha perdido ante Marathón en el actual certamen de la Liga Nacional. Es ante el único club que ha perdido.
Olimpia realizó trabajos con el balón y luego se marchó al área de video para analizar el compromiso ante Real España.
Imanol Enríquez es uno de los titularísimos que tiene Olimpia en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Eduardo Espinel se mostró tranquilo en otro día más de entreno de Olimpia en el Centro de Alto Rendimiento.
Olimpia ya suma veinte puntos en el torneo Apertura y estará en la liguilla del actual certamen. La próxima semana enfrentará al Cartaginés.
Los muchachos de Espinel realizaron la respectiva oración previo a los trabajos de entreno en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
¿Y Jorge Benguché El atacante no fue convocado ante Génesis FC por decisión técnica.
Jorge Benguché es uno de los jugadores claves que tiene Olimpia y se espera que esté disponible ante Cartaginés.
El atacante suma más de un mes fuera de las canchas. Otro futbolista que sigue lesionado es Michaell Chirinos.
A ellos se suma la baja de Carlos Emanuel Cuello, otro de los laterales zurdos que tiene el Rey León.
Onan Rodríguez y Kevin Guity atendieron a los medios de prensa en la conferencia de prensa.
Kilmar Peña ha tenido minutos importantes con el Olimpia de Eduardo Espinel.
Edwin Rodríguez entrenó con normalidad y se reporta listo para medirse a Real España, en clásico por el primer lugar del Apertura. Agregado a lo anterior, Édrick Menjívar presenta molestias físicas.