Condepor fortalece la seguridad en la Villa Olímpica de Tegucigalpa

¡Buenísima noticia! CONDEPOR fortalece el sistema de seguridad en la Villa Olímpica de Tegucigalpa. En esta ocasión, realizó una inspección técnica en la Villa Olímpica junto al Sistema Nacional de Emergencias 911. Aquí te contamos los detalles.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa impulsando proyectos orientados a fortalecer la seguridad en los espacios deportivos del país.
En esta ocasión, realizó una inspección técnica en la Villa Olímpica junto al Sistema Nacional de Emergencias 911.
La visita tuvo como propósito avanzar en la instalación de un moderno sistema de videovigilancia que permitirá monitorear de manera más eficiente las distintas áreas del complejo deportivo.
Este proyecto es promovido por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el viceministro Armando Valdés, quienes han priorizado acciones encaminadas a mejorar las condiciones de los escenarios deportivos nacionales.
Las autoridades consideran que la seguridad es un elemento esencial para el adecuado desarrollo de las actividades deportivas.
Como parte del plan, se contempla la instalación de aproximadamente 70 cámaras de vigilancia distribuidas en puntos estratégicos de la Villa Olímpica. Estos dispositivos permitirán una cobertura amplia dentro de las instalaciones.
El nuevo sistema facilitará la prevención de incidentes y fortalecerá la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse dentro del complejo. Además, brindará mayor tranquilidad a quienes frecuentan el recinto.
La Villa Olímpica recibe diariamente a cientos de deportistas, entrenadores, padres de familia y aficionados. Por esa razón, las autoridades consideran fundamental contar con herramientas tecnológicas que refuercen la seguridad.
La coordinación entre CONDEPOR y el Sistema Nacional de Emergencias 911 refleja el compromiso interinstitucional por garantizar espacios deportivos más seguros y modernos para toda la población.