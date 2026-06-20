Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo

Carlos Argueta - El lateral derecho, que militó en Olancho FC, ahora vestirá la camiseta de Marathón, club que ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato del jugador, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, este viernes ambas partes firmaron un vínculo que los unirá por los próximos dos años.