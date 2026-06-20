Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo

Arde el mercado en el fútbol hondureño: Olimpia y Real España van por bombazos, Marathón confirma otro refuerzo, Bryan Moya saldrá del verde y Olancho confirma más fichajes.
Aloísio Pires Alves - DIEZ conoció que el exjugador del FC Barcelona de España y Porto de Portugal, exasistente técnico de José Mourinho, es nuevo entrenador del Juticalpa FC.
César Guillén Clark - El exdelantero de Marathón, Vida, Olancho FC y Lobos UNPNFM es nuevo fichaje del Génesis FC.
El defensor Ángel Velásquez es nuevo refuerzo del Olancho FC para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Denovan Torres fue anunciado como refuerzo del Olancho FC.
Robertino Canavesio: El conjunto Potros confirmó el fichaje del defensor argentino procedente del MOCA FC.
Brayan Barrios - El defensor se convierte en nuevo fichaje del Victoria tras salir del CD Choloma, equipo con el que fue titular en todo el torneo. Llega a pedido del DT Carlos Chato Padilla.
Carlos Argueta - El lateral derecho, que militó en Olancho FC, ahora vestirá la camiseta de Marathón, club que ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato del jugador, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, este viernes ambas partes firmaron un vínculo que los unirá por los próximos dos años.
Cristhian 'Pin' Gutiérrez - El habilidoso mediapunta fue dado de baja oficialmente de Lobos de la UPNFM . La próxima temporada jugará con Juticalpa FC.
Samuel Elvir - Lobos UPNFM también le dio la bienvenida al extremo derecho de cara al nuevo torneo de Liga
Josué Villafranca - El atacante se olvida de Juticalpa FC y también fue anunciado como nuevo fichaje de los universitarios.
Dennis Rodas - El defensor catracho se convirtió en uno de los nuevos refuerzos de UPNFM para el Apertura 2026.
Bryan Moya - Marathón quiere rescindir contrato con el atacante catracho y ya hay dos equipos que buscan sus servicios. Luis Ángel Firpo de El Salvador y CD Choloma en Honduras.
Agustín Mulet - El exjugador del Olimpia que no renovó su contrato está negociando con Real España; la dirigencia está intentando reforzar el mediocampo.
Olimpia: El cuadro melenudo está busca un central extranjero en Sudamérica para reforzar la plantilla; todavía tiene dos cupos, pero no se sabe si se mantendrá el quinto extranjero para la próxima temporada.
Motagua: El campeón nacional estaría en busca de un delantero extranjero tras la salida de John Kleber de Oliveira. Erick "Yio" Puerto es otra de las opciones.