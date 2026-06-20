  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras de cara al torneo Apertura.

20 de junio de 2026 a las 11:44
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
1 de 16

Arde el mercado en el fútbol hondureño: Olimpia y Real España van por bombazos, Marathón confirma otro refuerzo, Bryan Moya saldrá del verde y Olancho confirma más fichajes.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
2 de 16

Aloísio Pires Alves - DIEZ conoció que el exjugador del FC Barcelona de España y Porto de Portugal, exasistente técnico de José Mourinho, es nuevo entrenador del Juticalpa FC.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
3 de 16

César Guillén Clark - El exdelantero de Marathón, Vida, Olancho FC y Lobos UNPNFM es nuevo fichaje del Génesis FC.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
4 de 16

El defensor Ángel Velásquez es nuevo refuerzo del Olancho FC para el torneo Apertura de la Liga Nacional.

Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
5 de 16

Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Denovan Torres fue anunciado como refuerzo del Olancho FC.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
6 de 16

Robertino Canavesio: El conjunto Potros confirmó el fichaje del defensor argentino procedente del MOCA FC.

Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
7 de 16

Brayan Barrios - El defensor se convierte en nuevo fichaje del Victoria tras salir del CD Choloma, equipo con el que fue titular en todo el torneo. Llega a pedido del DT Carlos Chato Padilla.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
8 de 16

Carlos Argueta - El lateral derecho, que militó en Olancho FC, ahora vestirá la camiseta de Marathón, club que ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato del jugador, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, este viernes ambas partes firmaron un vínculo que los unirá por los próximos dos años.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
9 de 16

Cristhian 'Pin' Gutiérrez - El habilidoso mediapunta fue dado de baja oficialmente de Lobos de la UPNFM . La próxima temporada jugará con Juticalpa FC.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
10 de 16

Samuel Elvir - Lobos UPNFM también le dio la bienvenida al extremo derecho de cara al nuevo torneo de Liga
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
11 de 16

Josué Villafranca - El atacante se olvida de Juticalpa FC y también fue anunciado como nuevo fichaje de los universitarios.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
12 de 16

Dennis Rodas - El defensor catracho se convirtió en uno de los nuevos refuerzos de UPNFM para el Apertura 2026.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
13 de 16

Bryan Moya - Marathón quiere rescindir contrato con el atacante catracho y ya hay dos equipos que buscan sus servicios. Luis Ángel Firpo de El Salvador y CD Choloma en Honduras.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
14 de 16

Agustín Mulet - El exjugador del Olimpia que no renovó su contrato está negociando con Real España; la dirigencia está intentando reforzar el mediocampo.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
15 de 16

Olimpia: El cuadro melenudo está busca un central extranjero en Sudamérica para reforzar la plantilla; todavía tiene dos cupos, pero no se sabe si se mantendrá el quinto extranjero para la próxima temporada.
Fichajes: Olimpia y Real España van por bombazos y Marathón confirma refuerzo
16 de 16

Motagua: El campeón nacional estaría en busca de un delantero extranjero tras la salida de John Kleber de Oliveira. Erick "Yio" Puerto es otra de las opciones.
Cargar más fotos