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Del fútbol a la gastronomía: Omar Elvir inaugura su nuevo restaurante en Tegucigalpa

El exjugador del Motagua inauguró su nuevo restaurante en la capital de Honduras. Dos excompañeros del ciclón lo acompañaron.

08 de octubre de 2026 a las 10:21
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¡Que te vaya bien en tu nuevo emprendimiento, Omar! El carrilero zurdo inaugura restaurante en la capital de Honduras. Las fotos del estreno.

FOTOS: D'SABORE HN
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El exfutbolista de Motagua y Olancho FC, Omar Elvir, le apuesta a una nueva faceta fuera de las canchas con la apertura de su propio restaurante en Tegucigalpa.
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El jugador de la UPNFM inauguró D’SABORE Restaurant & Coffee, un emprendimiento que busca convertirse en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía y compartir buenos momentos.
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La apertura del establecimiento se realizó en un ambiente lleno de alegría, donde no faltaron el corte de cinta, un brindis, abrazos, risas y momentos especiales junto a familiares y amigos.
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La jornada también estuvo acompañada de una oración, poniendo en manos de Dios este nuevo proyecto que Elvir emprende mientras continúa ligado al fútbol profesional.
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D’SABORE está ubicado en Florencia Sur, Tegucigalpa, y nace con la intención de ofrecer una experiencia diferente alrededor de la mesa.
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El restaurante cuenta con una variada propuesta gastronómica, en la que destacan los cortes de carne y diferentes platillos preparados para satisfacer distintos gustos.
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Además de la comida, los visitantes podrán encontrar opciones de café y bebidas ideales para acompañar cada uno de los platos que ofrece el establecimiento.
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El concepto busca que cada visita sea mucho más que simplemente disfrutar de un platillo, convirtiendo cada mesa en un espacio para conversar, reír y crear nuevos recuerdos.
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Con este emprendimiento, Omar Elvir demuestra que su pasión y disciplina también pueden trasladarse a otros ámbitos de su vida, ahora desde el mundo de la gastronomía.
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D’SABORE fue pensado para recibir a familias, amigos y personas que quieran disfrutar de un ambiente agradable mientras degustan diferentes opciones del menú.
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Rodrigo de Olivera y Marlon Licona acompañaron a su excompañero de equipo en la apertura de su restaurante.
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