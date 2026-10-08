Ex Olimpia le tira con todo a Victor Vandenbroucke: "Ahora renuncian"

Bayron Méndez, exjugador de Olimpia y seleccionado nacional, le tiro con todo al juvenil Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica.
Bayron Méndez, exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras, reaccionó con dureza a la decisión de Víctor Vandenbroucke de renunciar a la Bicolor.
El exmediocampista creativo utilizó su cuenta personal de Facebook para dejar un mensaje dirigido al joven futbolista, quien decidió apartarse del combinado nacional.
Vandenbroucke, de 18 años y jugador del Jong KAA Gent de Bélgica, había sido tomado en cuenta por José Francisco Molina durante los recientes partidos de la Liga de Naciones.
Sin embargo, el futbolista no logró sumar minutos en sus primeras convocatorias con la Selección de Honduras y posteriormente comunicó su decisión de dar un paso al costado.
El joven jugador también argumentó dificultades relacionadas con su adaptación cultural y personal, factores que influyeron en su determinación de alejarse temporalmente de la Bicolor.
La decisión generó distintas reacciones en el entorno del fútbol hondureño, entre ellas la de Bayron Méndez, quien recordó cómo se vivía anteriormente una convocatoria con la Selección.
El exvolante olimpista cuestionó que un futbolista pueda sentirse inconforme por no disputar minutos cuando tiene la oportunidad de formar parte del combinado nacional.
Méndez hizo una comparación con la mentalidad de generaciones anteriores, asegurando que antes representar a Honduras era motivo suficiente para sentirse orgulloso.
En su publicación, el exseleccionado nacional dejó clara su postura y lanzó una crítica que rápidamente generó reacciones entre los aficionados hondureños.
"Como cambian los tiempos, se luchaba para tener una oportunidad en la selección aunque sea ir a la banca éramos felices, ahora porque no los meten a jugar renuncian a lo más preciado que tiene el fútbol, representar a nuestro país".
Las palabras del exfutbolista reflejan su desacuerdo con la decisión tomada por Vandenbroucke después de sus primeras experiencias con la Selección Nacional.
Méndez considera que vestir la camiseta de Honduras debe representar un privilegio y que incluso estar entre los convocados constituye una oportunidad que anteriormente era muy valorada.
Mientras el futbolista continúa con su proceso en el fútbol europeo, su renuncia a la Bicolor provocó opiniones divididas entre aficionados y figuras vinculadas al balompié hondureño.
Ahora queda por conocer si Vandenbroucke reconsiderará su decisión en el futuro y volverá a estar disponible para representar a Honduras en próximas convocatorias.