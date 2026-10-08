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Ex Olimpia le tira con todo a Victor Vandenbroucke: "Ahora renuncian"

Bayron Méndez, exjugador de Olimpia, atizó con todo tras la renuncia de Victor Vandenbroucke de la Selección Nacional.

08 de octubre de 2026 a las 14:35
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Bayron Méndez, exjugador de Olimpia y seleccionado nacional, le tiro con todo al juvenil Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica.
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Bayron Méndez, exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras, reaccionó con dureza a la decisión de Víctor Vandenbroucke de renunciar a la Bicolor.
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El exmediocampista creativo utilizó su cuenta personal de Facebook para dejar un mensaje dirigido al joven futbolista, quien decidió apartarse del combinado nacional.
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Vandenbroucke, de 18 años y jugador del Jong KAA Gent de Bélgica, había sido tomado en cuenta por José Francisco Molina durante los recientes partidos de la Liga de Naciones.
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Sin embargo, el futbolista no logró sumar minutos en sus primeras convocatorias con la Selección de Honduras y posteriormente comunicó su decisión de dar un paso al costado.
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El joven jugador también argumentó dificultades relacionadas con su adaptación cultural y personal, factores que influyeron en su determinación de alejarse temporalmente de la Bicolor.
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La decisión generó distintas reacciones en el entorno del fútbol hondureño, entre ellas la de Bayron Méndez, quien recordó cómo se vivía anteriormente una convocatoria con la Selección.
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El exvolante olimpista cuestionó que un futbolista pueda sentirse inconforme por no disputar minutos cuando tiene la oportunidad de formar parte del combinado nacional.
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Méndez hizo una comparación con la mentalidad de generaciones anteriores, asegurando que antes representar a Honduras era motivo suficiente para sentirse orgulloso.
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En su publicación, el exseleccionado nacional dejó clara su postura y lanzó una crítica que rápidamente generó reacciones entre los aficionados hondureños.
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"Como cambian los tiempos, se luchaba para tener una oportunidad en la selección aunque sea ir a la banca éramos felices, ahora porque no los meten a jugar renuncian a lo más preciado que tiene el fútbol, representar a nuestro país".
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Las palabras del exfutbolista reflejan su desacuerdo con la decisión tomada por Vandenbroucke después de sus primeras experiencias con la Selección Nacional.
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Méndez considera que vestir la camiseta de Honduras debe representar un privilegio y que incluso estar entre los convocados constituye una oportunidad que anteriormente era muy valorada.
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Mientras el futbolista continúa con su proceso en el fútbol europeo, su renuncia a la Bicolor provocó opiniones divididas entre aficionados y figuras vinculadas al balompié hondureño.
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Ahora queda por conocer si Vandenbroucke reconsiderará su decisión en el futuro y volverá a estar disponible para representar a Honduras en próximas convocatorias.
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