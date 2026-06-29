Chilavert lo llamó 'mudo': ¿Quién es Orlando Gill, el héroe de Paraguay?

Quién es Orlando Gill, el arquero que se vistió de héroe ante Alemania y llevó a Paraguay a octavos del Mundial 2026
La noche del 29 de junio de 2026 quedó grabada para siempre en la historia del fútbol paraguayo tras eliminar a Alemania, la tetracampeona del mundo, en su tanda de penales por los 16avos de final.
Pero esta historia siempre será recordada para Orlando Gill, quien fue el gran protagonista de la clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial al convertirse en el héroe de la tanda de penales frente a Alemania, una de las grandes potencias del fútbol mundial.
¿Quién es Orlando Gill? Nacido el 11 de junio del 2000 en San Lorenzo, Paraguay, Gill creció soñando con defender el arco de la selección. Desde pequeño destacó por su gran estatura y sus reflejos, condiciones que llamaron la atención de varios clubes de su país cuando apenas comenzaba su formación.
Su carrera comenzó en el Club 13 de Junio, una modesta institución de su ciudad natal. Más tarde pasó a las divisiones inferiores de Sportivo San Lorenzo, donde terminó de formarse hasta debutar como profesional. Su crecimiento fue constante y, gracias a sus actuaciones, despertó el interés de equipos del extranjero.
En 2024 dio el salto al fútbol argentino tras fichar por San Lorenzo de Almagro. Inicialmente llegó para reforzar la reserva, pero sus actuaciones convencieron rápidamente al cuerpo técnico y terminó ganándose un lugar en el primer equipo, consolidándose como uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección del continente.
Un dato curioso de Gill es que mide 1,98 metros, lo que lo convierte en uno de los porteros más altos del Mundial 2026. Sin embargo, lejos de depender únicamente de su físico, destaca por su rapidez de piernas y su capacidad para reaccionar en distancias cortas, virtudes poco habituales en arqueros de semejante estatura.
Otra particularidad de su carrera es que nunca fue considerado un fenómeno precoz. A diferencia de otros futbolistas que debutan siendo adolescentes, Gill construyó su camino paso a paso, sin hacer demasiado ruido, hasta convertirse en una pieza fundamental tanto en San Lorenzo como en la selección paraguaya.
El técnico Gustavo Alfaro confió en él durante las Eliminatorias y le entregó la responsabilidad de custodiar el arco de la Albirroja en el Mundial. Gill respondió con seguridad durante toda la fase de grupos y terminó alcanzando su consagración en la ronda de eliminación directa.
Frente a Alemania sostuvo a Paraguay durante los 120 minutos con varias intervenciones decisivas. El partido terminó igualado 1-1 y todo se definió desde los doce pasos, donde el arquero escribió la página más importante de su carrera.
En la tanda de penales adivinó las intenciones de dos especialistas alemanes. Primero detuvo el remate de Kai Havertz, lanzándose sobre su palo derecho, y más tarde volvió a convertirse en figura al contener el disparo de Nick Woltemade, desatando la locura de los miles de aficionados paraguayos presentes en el estadio.
Gracias a esas dos atajadas, Paraguay se impuso 4-3 en la definición y selló una clasificación histórica a los octavos de final, eliminando a una selección alemana que llegaba como una de las favoritas para pelear por el título.
Con apenas 26 años, Orlando Gill pasó de ser un arquero poco conocido fuera de Sudamérica a convertirse en uno de los nombres propios del Mundial 2026.
Su actuación frente a Alemania ya ocupa un lugar entre las noches más memorables de la historia reciente de la Albirroja y podría marcar el inicio de una carrera destinada a los grandes escenarios del fútbol internacional.
¡Mandó a callar a Chilavert! Hace unos días, Jose Luis Chilavert, leyenda en la portería de Paraguay, había apuntado contra Orlando Gill, señalándolo por jugar "mudo", por no hablar en la cancha con su defensa y cuestionando su titularidad.
Alfaro lo sostuvo y hoy, Gill hace 6 atajadas durante el partido y para 2 penales, siendo elegido MVP contra Alemania.