¡Escándalo en México! Grave denuncia salpica el partido ante Ecuador: "Cuido mi vida"

Un día después de la eliminación de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 denuncian las amenazas que habrían sufrido los futbolistas ecuatorianos por parte de cárteles mexicanos antes del partido frente a México.
La prensa de Ecuador aseguró que integrantes de la delegación ecuatoriana recibieron advertencias intimidatorias antes del partido de 16avos de final del Mundial 2026 contra México.
La previa del partido entre México y Ecuador quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que distintos medios ecuatorianos denunciaran que integrantes de la delegación recibieron amenazas externas presuntamente vinculadas a cárteles mexicanos.
De acuerdo con las publicaciones, las intimidaciones habrían sido dirigidas hacia personas relacionadas con el seleccionado ecuatoriano en las horas previas al encuentro disputado en el Estadio Azteca.
Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido de las amenazas ni sus destinatarios específicos, la situación generó preocupación dentro del entorno de la Selección de Ecuador.
Así mismo se viralizó un presunto comunicado de este grupo criminal advirtiendo a los aficionados de la ‘Tri’ en caso de una victoria ecuatoriana no salieran a celebrar.
La información empezó a tener un tinte más serio cuando el periodista Carlos Vera, uno de los comunicadores con más prestigio de Ecuador, aseguró que hubo amenazas a las familias de uno de los jugadores que vive en México, sin especificar si fue Enner Valencia o Pedro Vite.
Otro rumor que se viralizó en redes incluso señalaba que hubo ingresos no autorizados al hotel de la concentración de Ecuador, sin embargo ninguna de estas informaciones fue confirmada por autoridades.
Hasta el momento, ni la FIFA, ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni la Federación Mexicana emitieron un comunicado oficial sobre el tema. Tampoco las autoridades locales confirmaron la existencia de una investigación vinculada a estos hechos.
La denuncia comenzó a circular en medios y redes sociales ecuatorianas, que señalaron que las amenazas estarían relacionadas con organizaciones criminales mexicanas. Sin embargo, por ahora no se presentaron pruebas públicas que permitan corroborar esa versión.
El episodio se produjo en un contexto de máxima expectativa por el cruce mundialista, que finalmente terminó con victoria de México por 2-0 y la clasificación del conjunto dirigido por Javier Aguirre a los octavos de final.
Mientras crece la repercusión de la denuncia, se espera que en las próximas horas pueda haber alguna comunicación oficial que confirme o descarte la información difundida por la prensa ecuatoriana.
Además, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) presentó un reclamo formal ante la organización del Mundial 2026 y no sólo eso, hasta lanzó una 'amenaza' a México, debido a una serie de situaciones extradeportivas ocurridas antes del partido de dieciseisavos de final.
A través de un comunicado oficial, el organismo sudamericano no detalló cuáles fueron los incidentes que motivaron la protesta; sin embargo, sí manifestó su preocupación y pidió la intervención de las autoridades correspondientes.
“La FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, señaló el documento.