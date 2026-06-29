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Inesperado héroe de Brasil, Japón quedó destrozado y el rival en 8vos

Brasil está en la siguiente ronda del Mundial 2026 y espera rival entre Noruega y Costa de Marfil. Estas fueron las mejores imágenes que dejó el encuentro.

29 de junio de 2026 a las 13:20
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Brasil está en la siguiente ronda del Mundial 2026 y espera rival entre Noruega y Costa de Marfil. Estas fueron las mejores imágenes que dejó el encuentro.
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La feclidad con la que llegaban las brasileñas al estadio de Houston.

 Kenneth Fernández / EFE
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La belleaza no faltó, pero el partido no era lo que esperaban. Japón mostró que no le tiene miedo a los gigantes.

 Kenneth Fernández / EFE
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Los japoneses llegaron con sus propios atuendos al estadio de Houston.

 Kenneth Fernández / EFE
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El futbolista brasileño ViniciusJr. (izda) saluda a la estrella de la NBA Jimmy Butler en el estadio.

 Carlos Ramírez / EFE
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Ronaldinho también saludó a la estrella de la NBA en la previa del partido.

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La selección de Brasil completa. Todos los jugadores que Ancelotti convocó.

 Carlos Ramírez / EFE
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El centrocampista japonés Kaishū Sano celebra tras marcar el 0-1 durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial . Sacó un disparo desde la frontal que venció a Alisson.

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Japón comenzó dando la sorpresa ante Brasil. Era una de las cosas que se esperaba, que los Samurái complicaran a los sudamericanos.

 Carlos Ramírez / EFE
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Andy Johnson se le apareció a Brasil, presumian en redes sociales una similitud que ocurrió en Supercampeones, una serie de fútbol japones que muchos conocen.
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Así fue el zapatazo de Sano que venció a Alisson.
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Los rostros de Brasil tras el gol de Japón.
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Kaishū Sano celebra junto a sus compañeros tras marcar el 0-1. La locura era total.

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La afición japonesa durante el partido de los dieciseisavos. La felicdad era inevitable.

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Luego de la victoria de momento de Japón, Ancelotti movió el banco y mandó a Edrick al campo.
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La entreda de Endrick abrió espacios para Brasil y Casemiro aprovechó un centro para rematar de cabeza y poner el 1-1.
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Casemiro celebrando con todo su gol ante Japón, el primero que fue a recibirlo fue Neymar.

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Vinicius hizo un cañito que se llevó los aplaudos de la afición, se lo hizo a Takehiro Tomiyasu.
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Gabriel Martinelli fue el inesperado héroe de Brasil, entró de cambio marcó el gol de la victoria para los brasileños que están en 8vos de final.
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El brasileño definió cruzado y a pesar de un leve toque de Zion Suzuki la pelota ingresó. Esta fue la cara del arquero que no pudo evitar el tanto.
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El estadio se volvió una locura, es uno de los goles más importantes de la historia de Martinelli.

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Rayan celebró por todo lo alto de Martinelli.

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Vinicius celebró el pase de Brasil a 8vos.

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Los japoneses cayeron al suelo luego de la elimiación ante Brasil.
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Zion Suzuki, uno de los mejores jugadores de Japón, terminó de rodillas ante la eliminación.
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