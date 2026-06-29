Inesperado héroe de Brasil, Japón quedó destrozado y el rival en 8vos

Brasil está en la siguiente ronda del Mundial 2026 y espera rival entre Noruega y Costa de Marfil. Estas fueron las mejores imágenes que dejó el encuentro.
La feclidad con la que llegaban las brasileñas al estadio de Houston.
La belleaza no faltó, pero el partido no era lo que esperaban. Japón mostró que no le tiene miedo a los gigantes.
Los japoneses llegaron con sus propios atuendos al estadio de Houston.
El futbolista brasileño ViniciusJr. (izda) saluda a la estrella de la NBA Jimmy Butler en el estadio.
Ronaldinho también saludó a la estrella de la NBA en la previa del partido.
La selección de Brasil completa. Todos los jugadores que Ancelotti convocó.
El centrocampista japonés Kaishū Sano celebra tras marcar el 0-1 durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial . Sacó un disparo desde la frontal que venció a Alisson.
Japón comenzó dando la sorpresa ante Brasil. Era una de las cosas que se esperaba, que los Samurái complicaran a los sudamericanos.
Andy Johnson se le apareció a Brasil, presumian en redes sociales una similitud que ocurrió en Supercampeones, una serie de fútbol japones que muchos conocen.
Así fue el zapatazo de Sano que venció a Alisson.
Los rostros de Brasil tras el gol de Japón.
Kaishū Sano celebra junto a sus compañeros tras marcar el 0-1. La locura era total.
La afición japonesa durante el partido de los dieciseisavos. La felicdad era inevitable.
Luego de la victoria de momento de Japón, Ancelotti movió el banco y mandó a Edrick al campo.
La entreda de Endrick abrió espacios para Brasil y Casemiro aprovechó un centro para rematar de cabeza y poner el 1-1.
Casemiro celebrando con todo su gol ante Japón, el primero que fue a recibirlo fue Neymar.
Vinicius hizo un cañito que se llevó los aplaudos de la afición, se lo hizo a Takehiro Tomiyasu.
Gabriel Martinelli fue el inesperado héroe de Brasil, entró de cambio marcó el gol de la victoria para los brasileños que están en 8vos de final.
El brasileño definió cruzado y a pesar de un leve toque de Zion Suzuki la pelota ingresó. Esta fue la cara del arquero que no pudo evitar el tanto.
El estadio se volvió una locura, es uno de los goles más importantes de la historia de Martinelli.
Rayan celebró por todo lo alto de Martinelli.
Vinicius celebró el pase de Brasil a 8vos.
Los japoneses cayeron al suelo luego de la elimiación ante Brasil.
Zion Suzuki, uno de los mejores jugadores de Japón, terminó de rodillas ante la eliminación.