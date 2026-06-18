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Messi por encima de Mbappé y el de Concacaf que nadie esperaba: Tabla goleadores Mundial 2026

Messi brilló en su debut en el Mundial: así quedaron Mbappé, Kane y Haaland en la tabla de goleadores tras el inicio de la competencia.

18 de junio de 2026 a las 06:39
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El Mundial 2026 ya comenzó y estos son algunos de los goleadores que han comenzado a dejar huella en la competencia apenas tras la jornada 1 de la competencia.
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Algunos apenas marcaron un tanto, pero hay otros que pese a disputarse la primera jornada, se destaparon con dobletes y triplete.
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12. Vinicius (Brasil) -- El jugador del Real Madrid se estrenó en la justa mundialista en el empate 1-1 ante Marruecos.
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11. Viktor Gyökeres (Suecia) -- Fue uno de los goleadores en el triunfo 5-1 de su selección ante Túnez.
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10. Alexander Isak (Suecia) -- El jugador del Liverpool también anotó en su debut en el Mundial 2026.
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9. Jamal Musiala (Alemania) -- El juvenil también se estrenó con gol y se ilusiona con la lucha en la tabla de goleo.
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8. Yasin Ayari (Suecia) -- Se destapó con doblete en la goleada ante Túnez e inicia en la lucha de los goleadores.
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7. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- Anotó los dos tantos en el empate ante Irán en la jornada 1 del Mundial 2026.
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6. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero del Manchester City se estrenó en una Copa del Mundo con doblete y ya se mete en la lucha de goleadores en el inicio de la justa.
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5. Harry Kane (Inglaterra) -- El delantero inglés se desató y debutó en el Mundial 2026 con doblete.
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4. Kylian Mbappé (Francia) -- El jugador del Real Madrid también se estrenó con dos anotaciones.
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3. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- El norteamericano anotó dos tantos en su estreno ante Paraguay en la justa mundialista.
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2. Kai Havertz (Alemania) -- El jugador del Arsenal se lució con doblete en la paliza ante Curazao.
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1. Lionel Messi (Argentina) -- El capitán se destapó con triplete y lidera tras el cierre de la jornada 1 del Mundial 2026.
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A Cristiano Ronaldo no le fue muy bien en el inicio del Mundial y se fue en blanco en su debut ante República Democrática del Congo.
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