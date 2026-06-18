Messi por encima de Mbappé y el de Concacaf que nadie esperaba: Tabla goleadores Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó y estos son algunos de los goleadores que han comenzado a dejar huella en la competencia apenas tras la jornada 1 de la competencia.
Algunos apenas marcaron un tanto, pero hay otros que pese a disputarse la primera jornada, se destaparon con dobletes y triplete.
12. Vinicius (Brasil) -- El jugador del Real Madrid se estrenó en la justa mundialista en el empate 1-1 ante Marruecos.
11. Viktor Gyökeres (Suecia) -- Fue uno de los goleadores en el triunfo 5-1 de su selección ante Túnez.
10. Alexander Isak (Suecia) -- El jugador del Liverpool también anotó en su debut en el Mundial 2026.
9. Jamal Musiala (Alemania) -- El juvenil también se estrenó con gol y se ilusiona con la lucha en la tabla de goleo.
8. Yasin Ayari (Suecia) -- Se destapó con doblete en la goleada ante Túnez e inicia en la lucha de los goleadores.
7. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- Anotó los dos tantos en el empate ante Irán en la jornada 1 del Mundial 2026.
6. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero del Manchester City se estrenó en una Copa del Mundo con doblete y ya se mete en la lucha de goleadores en el inicio de la justa.
5. Harry Kane (Inglaterra) -- El delantero inglés se desató y debutó en el Mundial 2026 con doblete.
4. Kylian Mbappé (Francia) -- El jugador del Real Madrid también se estrenó con dos anotaciones.
3. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- El norteamericano anotó dos tantos en su estreno ante Paraguay en la justa mundialista.
2. Kai Havertz (Alemania) -- El jugador del Arsenal se lució con doblete en la paliza ante Curazao.
1. Lionel Messi (Argentina) -- El capitán se destapó con triplete y lidera tras el cierre de la jornada 1 del Mundial 2026.
A Cristiano Ronaldo no le fue muy bien en el inicio del Mundial y se fue en blanco en su debut ante República Democrática del Congo.