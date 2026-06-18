Panamá se fue dolida con recado a Honduras y Costa Rica se burla de la peor forma: esto dijo la prensa

Julio César Cruz le replicó a 'Chepe Bomba': "Si "dar la cara" es perder todos los juegos de los Mundiales imagínate qué será dar vergüenza, Chepe. Una cosa es ser en la actualidad el mejor del área y otra es ser "el papá", justamente por opiniones como esas es que nos da alegría ver lo que hoy le pasó, por la altanería. Espero que algún día veas a tu país sacar tan siquiera un empate en Mundiales, tal vez se les da...".