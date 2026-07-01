Las polémicas que señalan a Saíd Martínez en la histórica remontada de Bélgica ante Senegal

Sad Martínez fue protagonista de la histórica remontada (3-2) de Bélgica a Senegal. El hondureño tuvo sus aciertos, pero también le señalan algunas polémicas.
Said Martínez saludando a Youri Tielemans, capitán de Bélgica en la previa del partido.
El hondureño y su terna, también catracha, fueron los encargados de pitar el importante juego de 16avos de final.
Así posó Said Martínez y su cuerpo arbitral en su 4to partido asigando en la Copa del Mundo 2026. Antes ya estuvieron en el Qatar vs Suiza, Inglaterra vs Ghana, Colombia vs Portugal y ahora en el Bélgica vs Senegal.
Said Martínez se convierte en el primer hondureño en ser árbitro central en un partido de eliminación directa del Mundial.
Los catrachos Walter López y Christian Ramírez también cumplen su sueño. Por primera vez, un equipo arbitral de hondureños está en un partido definitorio de la Copa del Mundo
Ya en el juego, Said Martínez fue certero en muchas decisiones, aquí advirtió a Jérémy Doku que no se estuviera tirando.
El partido trascurrió su curso y el dominante fue Senegal, el equipo africano fue mucho mejor que Bélgica y se puso en ventaja 0-2.
Con esa ventaja todos daban por sentenciado el partido, sin esperar lo que iba a suceder luego.
Durante el encuentro hubo una triple invasión de aficionados de Bélgica.
Lo curioso que una persona que sufre enanismo fue uno de los involucrados.
Otra postal más de una de las personas que invadió el Bélgica vs Senegal.
Rudy García tomó cartas en el asunto y a pesar de ir perdiendo 0-2. Sacó a Jérémy Doku y Kevin De Bruyne, dos figuras del equipo.
Kevin De Bruyne, que juega su último Mundial, se dejó ver hundido en el banquillo.
Romelu Lukaku fue quien inició la épica remontada de Bélgica. Marcó al minuto 86 el primero.
Al 89' la locura se desbordó gracias a un tanto de Youri Tielemans. El belga aprovechó un error del arquero y marcó el 2-2.
Así fue el cabezazo de Youri Tielemans.
La locura fue total en Seattle, ya que el partido fue enviado a tiempos extras.
Bélgica pasó de estar eliminado del Mundial a remontar de forma épica.
MisterChip dejaba ya desde antes de crocretarse la remontada que fue un partido histórico.
A Said Martínez le comenzaron a apañar un error en la redes sociales. En los minutos finales Mechele incomodó al portero evitando sacar de forma natural y muchos consideraban que merecia tarjeta amarilla.
El jugador ya tenía amarilla y pedían la tarjeta roja.
Los rostros de los aficionados de Senegal tras el 2-2.
Todo se iba a definir en los tiempos extras y la última emoción vino en los minutos finales.
En los minutos finales se dio la gran polémica: una falta de Lamine Camara a Youri Tielemans, que en principio Said Martínez no señaló, fue la jugada que marcó el partido.
El árbitro catracho fue llamado por el VAR para que revisara la jugada y determinara una mejor decisión. Ya que la falta era evidente.
Los jugadores de Senegal querían que se jugara rápido, pero Said pedía paciencia.
Al momento de irla a ver al VAR, la revisó en un par de ocasiones y la terminó señalando.
Al final el propio Tielemans lo hizo y realizó una remontada épica para ganar 3-2 a Senegal.