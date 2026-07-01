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Las polémicas que señalan a Saíd Martínez en la histórica remontada de Bélgica ante Senegal

Saíd Martínez dirigió su cuarto partido en el Mundial 2026.

01 de julio de 2026 a las 17:04
Las polémicas que señalan a Saíd Martínez en la histórica remontada de Bélgica ante Senegal
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Sad Martínez fue protagonista de la histórica remontada (3-2) de Bélgica a Senegal. El hondureño tuvo sus aciertos, pero también le señalan algunas polémicas.
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Said Martínez saludando a Youri Tielemans, capitán de Bélgica en la previa del partido.

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El hondureño y su terna, también catracha, fueron los encargados de pitar el importante juego de 16avos de final.
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Así posó Said Martínez y su cuerpo arbitral en su 4to partido asigando en la Copa del Mundo 2026. Antes ya estuvieron en el Qatar vs Suiza, Inglaterra vs Ghana, Colombia vs Portugal y ahora en el Bélgica vs Senegal.
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Said Martínez se convierte en el primer hondureño en ser árbitro central en un partido de eliminación directa del Mundial.
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Los catrachos Walter López y Christian Ramírez también cumplen su sueño. Por primera vez, un equipo arbitral de hondureños está en un partido definitorio de la Copa del Mundo
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Ya en el juego, Said Martínez fue certero en muchas decisiones, aquí advirtió a Jérémy Doku que no se estuviera tirando.
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El partido trascurrió su curso y el dominante fue Senegal, el equipo africano fue mucho mejor que Bélgica y se puso en ventaja 0-2.
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Con esa ventaja todos daban por sentenciado el partido, sin esperar lo que iba a suceder luego.
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Durante el encuentro hubo una triple invasión de aficionados de Bélgica.
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Lo curioso que una persona que sufre enanismo fue uno de los involucrados.
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Otra postal más de una de las personas que invadió el Bélgica vs Senegal.
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Rudy García tomó cartas en el asunto y a pesar de ir perdiendo 0-2. Sacó a Jérémy Doku y Kevin De Bruyne, dos figuras del equipo.
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Kevin De Bruyne, que juega su último Mundial, se dejó ver hundido en el banquillo.
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Romelu Lukaku fue quien inició la épica remontada de Bélgica. Marcó al minuto 86 el primero.
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Al 89' la locura se desbordó gracias a un tanto de Youri Tielemans. El belga aprovechó un error del arquero y marcó el 2-2.
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Así fue el cabezazo de Youri Tielemans.
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La locura fue total en Seattle, ya que el partido fue enviado a tiempos extras.
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Bélgica pasó de estar eliminado del Mundial a remontar de forma épica.
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MisterChip dejaba ya desde antes de crocretarse la remontada que fue un partido histórico.
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A Said Martínez le comenzaron a apañar un error en la redes sociales. En los minutos finales Mechele incomodó al portero evitando sacar de forma natural y muchos consideraban que merecia tarjeta amarilla.
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El jugador ya tenía amarilla y pedían la tarjeta roja.
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Los rostros de los aficionados de Senegal tras el 2-2.
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Todo se iba a definir en los tiempos extras y la última emoción vino en los minutos finales.
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En los minutos finales se dio la gran polémica: una falta de Lamine Camara a Youri Tielemans, que en principio Said Martínez no señaló, fue la jugada que marcó el partido.
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El árbitro catracho fue llamado por el VAR para que revisara la jugada y determinara una mejor decisión. Ya que la falta era evidente.
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Los jugadores de Senegal querían que se jugara rápido, pero Said pedía paciencia.
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Al momento de irla a ver al VAR, la revisó en un par de ocasiones y la terminó señalando.
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Al final el propio Tielemans lo hizo y realizó una remontada épica para ganar 3-2 a Senegal.
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