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Shin Fujiyama cumplió su sueño, hondureño se infiltra y la bella japonesa

Así se vivió la fiesta en la previa del Brasil vs Japón por la ronda de 16avos de final de la Copa del Mundo.

28 de junio de 2026 a las 17:24
Shin Fujiyama cumplió su sueño, hondureño se infiltra y la bella japonesa
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¡Ambientazo afuera del Energy Stadium! Shin Fujiyama sorprende en Houston, hondureño apareció con la camiseta catracha y la bella japonesa que enamoró a todos.
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¡Qué locura! La fiesta ya se vive en la previa del Brasil vs Japón en el Energy Stadium de Houston.

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Los hinchas de ambos países disfrutaron en la previa del partido que arranca a las 11 de la mañana.

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Y una de las postales en el ambiente de este partido es que Shin Fuijiyama apareció con el influencer Carlos Espina. Diario DIEZ, a través de nuestro enviado especial Philep Clark, capturó este momentazo.

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Los colaboradores de la Copa del Mundo recibieron a los aficionados que asistieron en el Energy Stadium.

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Las banderas de Brasil y Japón brillaron en el Energy Stadium de Houston.

Mario O. Figueroa
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Este catracho apareció con la camiseta de Honduras en el Energy Stadium. Qué bonita se le ve la camiseta hondureña a nuestro compatriota.

 Mario O. Figueroa
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Estos hinchas asiáticos sorpresivamente se pusieron los colores de la verdeamarela en el Energy Stadium.

 Mario O. Figueroa
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Brasil y Japón, solo uno de los dos avanzará a octavos de final de la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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La bandera de Japón lució en el Energy Stadium de Houston. Estos cuatro cracks se fueron con la indumentaria de Japón.

 Mario O. Figueroa
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Los aficionados brasileños sueñan con la sexta estrella en una Copa del mundo a nivel adulto.

 Mario O. Figueroa
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Japón es un duro rival, y podría eliminar a a Brasil en los 16avos de final en la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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La Selección Japonesa tiene en la mira eliminar a los brasileños en Houston, Estados Unidos.

Mario O. Figueroa
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La japonesa de la izquierda enamoró a muchos con su lindo rostro y su llamativa pancarta.
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Ellos pusieron el ambiente afuera del Energy Stadium en la previa del Japón vs Brasil por la Copa del Mundo.

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Shin Fujiyama se tomó esta fotografía con los brasileños que pusieron el ambiente en el Energy Stadium de Houston.
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Los catrachos llegaron donde Shin Fujiyama, para sacarse una tremenda postal con el japonés.

 Mario O. Figueroa
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Shin Fujiyama también se acercó a sus compatriotas que estaban presentes en el Energy Stadium.
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