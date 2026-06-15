Un tornado sacude a selección favorita al Mundial: "Fue aterrador"

Inglaterra vive un Mundial marcado por incidentes: de robos y terremotos a una alerta de tornado
La participación de Inglaterra en el Mundial 2026 aún no ha comenzado dentro del terreno de juego, pero fuera de él la selección dirigida por Thomas Tuchel ya acumula una serie de episodios tan insólitos que parecen sacados de una película
Considerada una de las grandes candidatas al título, la escuadra inglesa ha tenido que afrontar una cadena de contratiempos que han alterado la tranquilidad de su preparación.
El incidente más reciente fue una alerta de tornado que obligó a los futbolistas a permanecer resguardados en su centro de concentración en Kansas City.
Según informó el diario británico The Sun, la plantilla se encontraba observando el encuentro entre Escocia y Haití cuando los teléfonos móviles comenzaron a emitir advertencias de emergencia la noche del pasado sábado.
Incluso la transmisión televisiva fue interrumpida para mostrar los avisos meteorológicos a la población.
La situación generó momentos de tensión dentro del campamento inglés. Los jugadores tuvieron que buscar refugio ante la amenaza de fuertes vientos que alcanzaron los 128 kilómetros por hora.
Las condiciones extremas provocaron la caída de árboles en zonas cercanas a la concentración, mientras que las descargas eléctricas derribaron tendidos eléctricos y ocasionaron algunos incendios.
"Fue aterrador: los jugadores estaban viendo el partido de Escocia cuando sus teléfonos se iluminaron con alertas y las advertencias meteorológicas aparecieron en la televisión", relató una fuente cercana al equipo al citado medio
"Es extraño porque horas antes el cielo estaba azul y despejado, y los jugadores estaban sudando a mares en un entrenamiento cercano", añadió.
La brusca transformación del clima sorprendió a todos. Apenas unas horas antes, los internacionales ingleses habían completado una sesión de entrenamiento bajo temperaturas cercanas a los 32 grados centígrados, muy lejos del escenario de emergencia que se presentó posteriormente.
Más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos confirmó que un tornado llegó a tocar tierra a unos 35 kilómetros al noroeste del hotel donde se hospeda la selección británica. "Advertencia de tormenta eléctrica severa vigente para esta área debido a vientos destructivos de 128 km/h", señaló el organismo.
La alerta también advertía: "Busquen refugio en un edificio sólido, lejos de las ventanas. Los escombros que salen volando pueden ser mortales para quienes no tienen dónde resguardarse".
Como consecuencia, los integrantes del combinado inglés ya han recibido instrucciones específicas sobre los protocolos de seguridad que deberán seguir si se presenta una situación similar durante el torneo.
Una preparación llena de sobresaltos. El episodio meteorológico es apenas el último capítulo de una preparación repleta de incidentes para los Three Lions. Días antes, la delegación denunció el robo de parte de su equipamiento, un hecho que generó preocupación dentro de la concentración.
Sin embargo, los problemas comenzaron incluso antes de llegar a Kansas. Durante su estancia en Palm Beach, Florida, la selección sintió los efectos de un terremoto de magnitud 6.1 que tuvo su epicentro cerca de Cuba. Aunque el movimiento telúrico ocurrió a cientos de kilómetros de distancia, fue percibido en la zona donde se encontraba el equipo.
A ello se sumó otro episodio inquietante. Horas después de aterrizar en territorio estadounidense, Inglaterra tuvo conocimiento de un tiroteo ocurrido a apenas siete kilómetros del hotel donde iba a instalarse la delegación. El incidente dejó nueve personas heridas y obligó a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores.
Entre robos, terremotos, tormentas severas y alertas de tornado, la selección inglesa está viviendo una preparación tan accidentada como inesperada.
Ahora, el gran desafío para Thomas Tuchel será evitar que todos estos acontecimientos extradeportivos terminen afectando el rendimiento de uno de los equipos llamados a pelear por el título mundial.