  1. Frase del dia

Aurelian Tchuaméni

Haaland es un delantero de talla mundial y sabemos que tiene una enorme facilidad para ver portería. Cualquier momento de desconcentración o cualquier pequeño error se puede pagar muy caro.

25 de junio de 2026 a las 06:00
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