  1. Frase del dia

Hernán Medford

Siento que Saprissa hizo un gran partido, no le voy a quitar méritos al Olimpia porque nos ganó bien. Me voy tranquilo, no preocupado sino ocupado. Fue un partidazo de ambos equipos.

27 de agosto de 2026 a las 06:00
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