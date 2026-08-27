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Frase del dia
Hernán Medford
Siento que Saprissa hizo un gran partido, no le voy a quitar méritos al Olimpia porque nos ganó bien. Me voy tranquilo, no preocupado sino ocupado. Fue un partidazo de ambos equipos.
27 de agosto de 2026 a las 06:00
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