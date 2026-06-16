  1. Frase del dia

Kylian Mbappé

Me pone muy contento entrar un poco más en la historia de mi país. Creo que tendré tiempo de pensar en este tipo de cosas más adelante (los récords de goleo), cuando deje de jugar

16 de junio de 2026 a las 06:00
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias