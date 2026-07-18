  1. Frase del dia

Kylian Mbappé

Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y, de nuevo, gracias por todo lo que le has entregado a esta camiseta que tanto significa para nosotros.

18 de julio de 2026 a las 06:00
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