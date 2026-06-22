  1. Frase del dia

Lionel Messi

Tuve el penal que podría haber aumentado (el récord), pero si hacía el penal tal vez no hacía los otros dos, así que nunca se sabe. Feliz por el resultado y por la participación.

22 de junio de 2026 a las 06:00
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