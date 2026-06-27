  1. Frase del dia

Thomas Christiansen

Por lo menos para el exterior la imagen que ha dado Panamá ha sido excelente, aunque sea un consuelo de pobres, pero hay que estar contento con la actitud y el compromiso de la selección panameña.

27 de junio de 2026 a las 06:00
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