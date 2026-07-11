  1. Frase del dia

Thomas Tuchel

El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro últimos. Es increíble. No estoy contento con el rendimiento. Se trata de calidad, tenemos que jugar mejor.

11 de julio de 2026 a las 06:00
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