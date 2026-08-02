Cruz Azul perdió el invicto contra el Atlante: tabla de posiciones de la Liga MX

El ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penal este sábado para darle al Atlante de Miguel 'Piojo' Herrera una victoria por 2-3 sobre el campeón Cruz Azul, en la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio convirtieron por los 'Potros de Hierro', en tanto los argentinos Nicolás Ibáñez y Agustín Palavenico descontaron por los azules, que dejaron ir la posibilidad de saltar al primer lugar.

Ibáñez falló en el área en el minuto 31, después de que el Atlante se adueñara del encuentro y lo reflejó en el marcador con un gol de cabeza de Puente en el 44, a pase del estadounidense Walter Portales; y un remate de derecha en el 47, con asistencia de Julio. Cruz Azul reaccionó, pero dejó ir oportunidades hasta que Ibáñez descontó con un golpe de zurda, a pase de Carlos Rodríguez, para el 1-2. Cuando más presionaba el cuadro celeste, el mundialista colombiano Willer Ditta cometió una falta ingenua en el área y provocó el penal que le dio el triunfo al aguerrido Atlante con el tanto de Julio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La pésima noche del monarca de liga la confirmó el uruguayo Gabriel Fernández, tras fallar un penal en el 93. Siete minutos después, Palavecino convirtió con un remate de derecha, pero quedaban segundos en el reloj, y Atlante firmó su primera victoria en Primera División desde marzo de 2014, cuando descendió.

De esta manera, el técnico Joel Huiqui perdió su invicto al mando de la 'Máquina'. La racha constaba de 10 partidos previos con 8 victorias y 2 empates Cruz Azul bajó al quinto escaño con dos victorias, un revés y seis puntos, uno menos que el líder Tijuana. Atlante subió al noveno lugar con un triunfo, un empate, un derrota y cuatro unidades. Dos horas antes, el Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda venció por 0-2 al Atlas, con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores con cuatro tantos. Monterrey subió al tercer puesto, detrás de Tijuana y Pumas, situados en el primer y segundo lugar de la clasificación.

El viernes, Tijuana empató sin goles en el estadio del San Luis, en tanto los Pumas golearon por 1-5 al Juárez FC, con tres anotaciones del brasileño Juninho, una del paraguayo Robert Morales y la otra de Guillermo Martínez. En otros resultados, el León derrotó al Pachuca por 1-0 con gol del colombiano Daniel Árcila, y Querétaro le ganó 3-2 a Tigres, con goles de Alí Ávila, Mateo Coronel y Santiago Homechenco. Guadalajara empató 1-1 en el estadio del Puebla. Este domingo cerrará la tercera jornada con el América enfrentando al Santos Laguna y Toluca al Necaxa.

