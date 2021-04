"Potro" Gutiérrez al Olimpia: "Si América viene con un equipo B va a venir a ganar, que no se confundan”

Seguir a @kelvincoelloHN

El técnico del Real España, Raúl “Potro” Gutiérrez, mexicano, exjugador del América, rival que este miércoles enfrentará al Olimpia por la Champions de Concacaf, analiza al cuadro azteca y revela en esta charla con DIEZ que para las águilas no hay equipo B, es solo una forma de expresarse de los periodistas.

“El Potro” defendió la camisa americanista con aquel equipazo que dirigía el holandés, Leo Beenhakker, a inicios de los 90 y tiene el ADN del club de Coapa en la sangre. “En América si es una cascarita contra quien sea o un juego de Concacaf, hay que ganarlo”, comenta Gutiérrez.

Leer. LA ÚLTIMA GRAN BATALLA QUE VIVIERON OLIMPIA Y AMÉRICA

Olimpia recibirá este miércoles a los emplumados en el estadio Nacional. El equipo más ganador del balompié azteca dejará descansando a sus principales figuras, pues están peleando la punta de la Liga MX contra Cruz Azul. El sábado vencieron al Necaxa y el otro fin de semana chocan ante Tigres. La Concacaf la están tomando a segundo plano según su dirigencia.

¿Qué me puede decir de América que vendrá a jugar ante Olimpia el miércoles?

Lo que te puedo decir es que surgen rumores que si viene con un equipo B… Pero si América viene con un equipo B va a venir a ganar, la gente de acá que no confunda en ADN de un equipo porque yo jugué allí, y si íbamos con los novatos y tres o cuatro de experiencia, era para ganar. Eso es algo que si sucede, si América da ese margen de ventaja, que Olimpia lo aproveche. Pero América vendrá a querer ganar porque como examericanista te lo digo: con novatos o con experiencia o con los que vengan, vendrá a ganar.

El entrenador mexicano del Real España, Raúl "Potro" Gutiérrez, mientras charlaba con DIEZ. Fotos | Neptalí Romero

¿Usted enfrentó dos veces al Olimpia y ya lo conoce bien; cree que tienen equipo los capitalinos para competirles de tú a tú al América de Solari?

Es fútbol y al final en el fútbol pueden pasar cualquier cosa, yo soy un convencido de eso, pero seguro Olimpia ha demostrado que es un equipo consistente, sus resultados lo avalan y eso nadie dice lo contrario. Su historia y sus tiempos, la nobleza obliga y en este caso tiene todos los argumentos para competirle al América.

Leer. DEFENSOR DEL AMÉRICA NO SE CONFÍA DEL OLIMPIA

¿Por qué los mexicanos siempre toman como segundo plano estas competencias de Concacaf; es menosprecio o qué cosa?

Creo que es por la percepción, pero creo que en este nuevo siglo esto ha cambiado porque se han abierto nuevas competencias como la Liga de Naciones, la competencia de Campeones. Hoy de alguna manera el que se haya cerrado México la Conmebol porque al final creo que eso tiene que ver con lo que dices, que podrían estar compitiendo en Libertadores con un tipo de organización diferente y hay que mencionarlo, cuando jugabas hacia Concacaf mirabas las deficiencias que en el otro lado no habían; eso crea tendencias. Hoy con el fútbol de Concacaf organizado de otra manera sin competencia sudamericana, se tiene que revaluar y tendrá que tomar otro punto de vista. Concacaf está mejorando en estos proyectos y esa parte que dices de demeritar se ha ido reduciendo, hoy el fútbol de México entiende que es el fútbol en el que está, la Concacaf y lo está asumiendo con mejor responsabilidad y más respeto hacia la competencia.

¿Siente que para México venir a jugar a Centroamérica le quita un poco el crecimiento porque ya no es lo mismo que ir a jugar ante River o Boca en Conmebol?

Sí, pero te digo, en México la competencia a nivel de clubes siempre ha sido muy buena, tan es así que cuando entras a Copas Sudamericanos y Libertadores siempre compitieron bien, después cuando te adaptas a ese nivel de juego hay una mejora. Pero la competencia a nivel de clubes es buena y lo que creo más que otra cosa siempre se ve reflejado a nivel de equipos cuando juegas ante equipos centroamericanos. Las distancias se han acortado y esto se pone de manifiesto y se tiene que tener más cuidado en esos manejos y no llegar con un exceso de confianza a ningún lado porque cualquier equipo te puede ganar.

Raúl "Potro" Gutiérrez en sus tiempos de futbolista del América de México durante la década de los 90. Fotos cortesía

¿Ve posibilidades que Olimpia le haga partido al América en sacarle puntos?

Pues debería, pero uno lo que interpretar de equipos grandes como Olimpia, Real España, Marathón y Motagua es que tienen que competir sí o sí por historia. Eso va a depender de como tomen la perspectiva de esos equipos.

¿Influirá el hecho de que Solari, DT del América conoce poco a los equipos de Centroamérica, hablo de vivirlo, aunque está compitiendo en la región?

No creo. A mí me tocó venir a jugar con el América a Guatemala o El Salvador, no recuerdo bien, pero no creo que sea factor con el entrenador, tiene mucho que ver con el bagaje que tengan los jugadores que están probados en el arte del fútbol. Esa adaptación de la que hablo es que tiene que ser rápida, si la cancha está mala, está mala para los 22 jugadores, no hay que poner la cancha como pretexto, ni el clima. Hoy el fútbol está cerrando pretextos y equipos representativos como América, Chivas, Olimpia, Real España, no tienen pretextos, su afición los quiere ver ganar y competir bien y es válido. Es la responsabilidad de un equipo grande.

En el América hay jugadores para equipo A y B… o mejor dicho cuando se pone la camisa de un grande cuál es el sentir porque a las águilas se les exige y no se les permite perder porque los destruyen.

Con nadie se puede perder, esa es la diferencia más radical que hay entre América y Chivas. La exigencia que hay en América no se compara en los más mínimo con la exigencia que hay para Chivas, entonces eso obliga a los equipos en lo particular al América. Si es una cascarita contra quien sea, hay que ganarla y si es juego oficial de Liga de Campeones de Concacaf, hay que ganarlo y si es en la Liga MX hay que ganarlo. Para el América es el ADN que te mencionaba, ese ADN de equipo grande, si no le va bien la prensa lo mata, la directiva lo mata, tu compañero lo pelea.

Los futbolistas del América, Gio Dos Santos y Pedro Aquino, dos de las figuras que no vendrían a Honduras para jugar ante Olimpia. Foto Marca MX

¿Entonces ahorita ante Olimpia viene el América, ningún equipo B como se menciona?

Existe desde el punto de vista periodístico. Imagínate si yo soy un jugador del América y estoy en la plantilla y voy a jugar a donde quiera que mandes y me dicen que soy un jugador B, no va, no. Soy un jugador de Primera División con el América, pero es situación de pensamiento. Creo que la si la gente piensa que América vendrá a jugar un partido sin importancia, no, obviamente es porque no conoce las raíces de ese equipo y con los jugadores que vengan va a querer ganar.