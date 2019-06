Denis Suárez revela que desea marcharse: ''Quiero salir del Barcelona''

Luego de finalizar su préstamo con el Arsenal, el mediocampista Denis Suárez regresó al Barcelona y dejó las cosas claras sobre la mesa: quiere marcharse del club en busca de minutos.

Así lo manifestó para El Larguero de la Cadena SER en donde dijo que su objetivo es salir cuadro azulgrana, pero permanecer en el fútbol de España.

''Lo que quiero es salir del Barcelona y jugar, porque en el Barça no tendré la oportunidad de jugar a menudo'', expresó Denis Suárez, que no ha sido del gusto de Ernesto Valverde.

''Mi objetivo es quedarme en la Liga española, no estoy escuchando nada de afuera, quiero estar cerca de casa y competir en La Liga. Tengo la experiencia de la Premier que es una Liga que me encanta. No salió bien lo del Arsenal por lo de la lesión y prefiero seguir mi carrera en España'', añadió el mediocampista.

Por último, Denis Suárez aseguró que aún no sabe lo que pasará con su futuro y que de momento se encuentra recuperándose de sus molestias en Barcelona.

''No he hablado con Valverde, llevo dos meses en Barcelona recuperándome de la lesión y trabajando cada día con Rafinha, y nadie del Barça me ha dicho nada. En teoría el día 14 tengo que volver al Barcelona a hacer la pretemporada si no pasa nada antes'', cerró.