Ibrahimovic y su relación con Guardiola: "Cuando nos enfrentamos él se escondía de mí"

Zlatan Ibrahimovic va de frente y no esconde nada. El delantero sueco del Galaxy de Los Ángeles, volvió a hablar de su pasado, específicamente de su momento en el FC Barcelona, donde coincidió con Pep Guardiola.

El artillero adujo que "nunca" quiso confrontarse con él y que, tras un altercado tenido en el curso 2009-10, el español se "escondía" para evitar cruzarse con el atacante sueco.



"Nunca tuvimos una confrontación, sólo por su culpa. Y cuando nos enfrentamos él se escondía de mí. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre...", afirmó Ibrahimovic, en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport.



Ibrahimovic fue comprado por el Barcelona en 2009 y ganó una Liga española con Guardiola en el banquillo, pero la incompatibilidad de carácter entre el sueco y el técnico español provocó la salida del futbolista el verano siguiente y su fichaje por el AC Milan.

Ibrahimovic adora a Mourinho

Ibrahimovic sí dejó clara su buena relación con José Mourinho, técnico con el que trabajó en conjunto en el Inter de Milan y Manchester United.

"Mourinho es todavía el 'Special One', un ganador. Espero que vuelva pronto a entrenar y estoy seguro de que ganará inmediatamente", ha dicho.

Mourinho dirigió a Ibrahimovic en el Manchester United, su última experiencia en Europa.



A sus 38 años, Ibrahimovic acabó la temporada regular de la MLS con 30 goles en 29 partidos y se enfrentará este domingo a Minnesota en los octavos de final de los "Playoff" (eliminatorias) para el título. De avanzar, jugaría el derbi contra Los Ángeles FC.



La presente podría ser su última temporada en Estados Unidos, pues su contrato expira en diciembre de este año y el sueco explicó que la intención es seguir compitiendo.



"Tengo 38 años y la ilusión de un niño, con las mismas ganas de triunfar. Esto es fundamental para mí, todavía no pienso en mi futuro, lo haré con calma con mi familia. Para seguir necesito algo particular, que mantenga viva mi motivación, en Los Ángeles o en otro sitio", dijo.