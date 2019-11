Las palabras que desquiciaban a Cristiano Ronaldo: ''Sí, pero Messi no se ve así''

Uno de los grandes debates que levanta pasiones desde la última década es sobre quién es el mejor futbolista de la actualidad, donde las opiniones generalmente se dividen entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo confiesa por qué abandonó el Real Madrid

El tema de discusión estuvo presente en una reunión que tuvieron Peter Crouch, Harry Redknapp y Martin Keown en Londres, con motivo de un evento publicitario.

Crouch, que anunció su retiro en el presente año, reveló que sus compañeros de la selección inglesa que compartían vestuario con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, le comentaban que al portugués lo sacaban de sus casillas diciéndole que Messi era mejor que él.

Pero la respuesta de CR7 siempre era: ''Sí, pero Messi no se ve así'', refiriéndose a su estado físico.

Opiniones divididas

Por su parte el entrenador Redknapp, que actualmente se encuentra sin equipo, aseguró que se inclina por el delantero de la Juventus. ''Yo soy de Ronaldo sobre Messi. Me encantan los dos, pero soy de Ronaldo. Están él, Maradona, Pelé, George Best fue un genio... Soy un gran admirador de George Best, pero miras a Ronaldo, lo que ha hecho en el escenario mundial, ha ganado todo y es simplemente increíble''.

Messi extraña a Cristiano Ronaldo en la Liga Española

Mientras que Keown, exdefensor del Arsenal, no dudó para elegir al argentino como el mejor. ''Por la forma en que une el juego y por los fantasmas de jugadores anteriores, creo que Messi se reinventará ahora, un poco como lo hizo Ryan Giggs al final de su carrera. No creo que Ronaldo pueda hacer eso''.