André Onana, portero del Ajax: "Un equipo no me fichó porque soy negro"

Con 23 años de edad, André Onana es considerado como uno de los mejores porteros del mundo.

Actualmente pertenece al Ajax de Holanda, donde la pasada temporada brilló en la Champions League.

El futbolista camerunés dio una entrevista al diario neerlandés Het Parool, en la que habla del racismo que sufren los jugadores negros. Quiso recordar uno de los episodios que vivió y que ha generado un escándalo.

Onana asegura que no hay confianza en los porteros negros. "En el camino me di cuenta: no es fácil para un portero negro llegar a lo más alto. En mi primer año en el Ajax llegamos a la final de la Europa League. Después de esa final, se habló con un club interesado, pero ese club decidió no ficharme, porque un portero negro sería difícil para sus seguidores. Entonces no fue porque no pensaron que era lo suficientemente bueno. Lo considero un cumplido", explicó el arquero.

LO VIVE EN TODOS LOS JUEGOS

André Onana deja claro que en casi todos los partidos que disputa se hace presente el racismo, algo con lo que ha tenido que lidiar.

"El racismo está ahí, tengo que lidiar con eso en casi todos los partidos fuera de casa. Pero no estoy hablando de eso. Estoy orgulloso de ser negro. No veo diferencia entre blanco y negro y no hago ninguna diferencia. Si lo haces, ese es tu problema", remarcó.



André Onana, portero del Ajax, ha sido vinculado para fichar por varios clubes grandes de Europa, incluso con el Barcelona, donde se formó.

En todo el mundo se han dado casos de racismo a futbolistas en pleno partido y muchos de ellos detienen el compromiso y deciden irse.

Onana asegura que no se iría de un partido por gritos racistas. "No, porque eso es lo que quieren. Y no quiero darles a esos que gritan lo que quieren. Por supuesto que hay límites, pero también hay que entender: los aficionados del equipo que pierde pierden los papeles a menudo. Es entonces la única forma de poder golpearte, lastimarte", concluyó.

DEL FC BARCELONA

Formado en la Fundación Eto'o Academy en su Camerún natal, en 2010 se trasladó a España para ingresar en La Masia del Fútbol Club Barcelona.

Tras pasar por los equipos de cadetes de club, la temporada 2012-13 no pudo jugar debido a la reglamentación que impedía a los futbolistas extracomunitarios jugar en categoría nacional con menos de cinco años de residencia en España.

Además de las inferiores del Barcelona, el otro equipo de Onana ha sido solamente el Ajax. Ha sonado para fichar por varios clubes de los grandes en Europa: PSG, Mónaco, Marsella, Lyon y Niza de Francia; Arsenal y Manchester City, de Inglaterra, algunos de ellos.