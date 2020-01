Varane y su 'bronca' con Cristiano Ronaldo: ''Yo no soy Varane, yo soy Rafa''

El defensor Raphael Varane concedió unas palabras para Onze Mondial en donde cuenta una anécdota que tuvo con Cristiano Ronaldo, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el Real Madrid.

El francés llegó al Madrid con tan solo 18 años y siendo un completo desconocido. En sus primeros entrenamientos luciendo de blanco, replicó a CR7 para hacerle saber que tenía un hueco en el equipo.

Todo comenzó cuando Cristiano le dijo: ''Varane, al medio'', y el zaguero le respondió con un ''yo no soy Varane, yo soy Rafa''.

Varane explica por qué le contestó de esa manera al portugués. ''No lo sentí como una falta de respeto, soy muy educado, incluso divertido en el vestuario. Pero también tímido. En cualquier caso cuando hay momentos difíciles o hay que demostrar personalidad, se puede contar conmigo''.

Asimismo agrega que ''los jugadores que me conocen desde hace tiempo ahora lo saben. Seguramente no es el aspecto de mi carácter que se ve más o el más remarcado, pero aquello no era el momento para dejarme pasar por encima. Aquello no fue una cuestión de falta de respeto, sino de: 'no se me ve mucho, no se me considera', así que fue una manera de decir que yo también estaba ahí, que tengo un nombre''.

Elogios a Cristiano Ronaldo

Ambos jugadores levantaron juntos las cuatro Champions que el Real Madrid conquistó en estos diez años y el galo asegura que solo tiene buenos recuerdos de esa amistad.

''Genial, genial ... Humanamente, y futbolísticamente, ya ni siquiera tengo palabras. Logró algo extraordinario: hizo que la hazaña fuera normal. No hay palabras para explicar la locura que es, es enorme, es extraordinario. Me enseñó mucho y también me sorprendió. ¿Cuántas veces me he dicho a mí mismo: 'Wow, qué fuerte'. Un verdadero crack'', cerró el francés.